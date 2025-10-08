Українцям платитимуть до 10 тис. євро за повернення додому: подробиці

Біженці

Уряд Ірландії розглядає можливість значно збільшити фінансову допомогу біженцям, які добровільно погодяться повернутися на батьківщину. Сім’ї зможуть отримати до 10 000 євро, а такий крок має розвантажити перевантажену міграційну систему країни.

Про це пише blik.ua.

Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган повідомив, що уряд активно вивчає можливість підвищення виплат для мігрантів. Згідно з пропозицією, окремі особи зможуть отримати до 2500 євро, а родини, які ухвалять рішення залишити Ірландію за власною ініціативою, — до 10 000 євро.

Ініціативу вже підтримав міністр фінансів Паскаль Донохью. Він пояснив, що такі заходи зроблять ірландську міграційну систему ефективнішою. За його словами, примусове видворення є надзвичайно складним, дорогим і тривалим процесом.

«Міністр О’Каллаган аналізує шляхи, які дозволять зробити повернення охочих біженців швидшим і менш обтяжливим», — наголосив Донохью.

Він додав, що Ірландія залишається відкритою країною, але потребує зрозумілих механізмів регулювання міграції. Нова програма, на думку уряду, дозволить поєднати гуманітарний підхід із реальними можливостями держави.

Це рішення розглядається на тлі активних дискусій на рівні всього Євросоюзу щодо перевантаження систем прийому мігрантів, зокрема через велику кількість українських біженців. Схема фінансового стимулювання добровільного повернення додому є однією з найпоширеніших моделей, які обговорюються в ЄС для вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, що уряд Литви вирішив продовжити тимчасовий захист для громадян України, які залишаються через війну. Тепер він діятиме до 2027 року. Раніше цей захист був чинним до 4 березня 2026-го.