Допомога біженцям у Польщі: посольство України дало важливе роз’яснення

Посольство України в Польщі прокоментувало вето президента Кароля Навроцького на зміни до закону про допомогу українським біженцям. Також пояснили, що означатиме вето для українців.

Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили в посольстві, чинний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас, тимчасовий захист для українців у Польщі, як і в інших країнах ЄС, продовжено до 4 березня 2027 року згідно з рішенням Ради Європейського Союзу. Це рішення є обов’язковим для всіх країн-членів.

«Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів», — зазначили у Посольстві України в Польщі.

Дипломати пообіцяли стежити за ситуацією і своєчасно інформувати про всі важливі рішення.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям. З його слів, зараз ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася. Мовляв, треба досягнути «певної соціальної справедливості».

Тоді польський віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський розкритикував президента Кароля Навроцького за те, що той наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Гавковський зазначив, що такому рішенню «радіють у РФ» і що воно є «підтримкою російського імперіалізму». У відповідь на це речник президента Польщі Рафал Лешкевич назвав заяву віцепрем’єра «істерикою, що не личить серйозному посадовцю», і порадив йому «ковтнути холодної води».

А в Єврокомісії заявили, що країни Євросоюзу повинні забезпечити українцям, які користуються тимчасовим захистом, необхідний медичний захист та засоби для існування. Втім, рівень виплат і допомоги залежить від рішення кожної окремої держави.

Наразі українське посольство в Польщі активно веде переговори з польським урядом щодо закону, який регулює статус українських біженців.