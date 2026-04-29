Українцям у Польщі готують нову посвідку: кого вона стосується

Українці у Польщі, які мають статус PESEL UKR, з травня 2026 року зможуть подати заяву на нову посвідку на проживання CUKR. Вона дає право легально жити в країні три роки, працювати без окремого дозволу та вести бізнес, однак підходить не всім.

Про це розповідає видання “Суспільне”.

Посвідка CUKR — це дозвіл на тимчасове проживання на спеціальних умовах для українців, які раніше користувалися тимчасовим захистом у Польщі. У документі буде відповідна відмітка: “Раніше користувався тимчасовим захистом”.

Отримати таку посвідку зможуть громадяни України та окремі члени їхніх сімей, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року через війну та хочуть залишитися в країні. Також право на CUKR матимуть діти, народжені у Польщі після цієї дати, якщо їхня мати прибула до країни після 23 лютого 2022 року і вже отримала таку посвідку.

Польське Управління у справах іноземців зазначає, що статус UKR наразі чинний до 4 березня 2027 року. Цей термін прив’язаний до рішення ЄС про тимчасовий захист і може бути продовжений.

Після отримання CUKR українець матиме право на повний доступ до ринку праці без додаткового дозволу, а також зможе вести підприємницьку діяльність у Польщі на умовах, подібних до громадян країни. Разом із чинним закордонним паспортом посвідка також дає право подорожувати Шенгенською зоною до 90 днів у межах кожних 180 днів.

Крім того, період проживання у Польщі на підставі CUKR зараховуватиметься до строку, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Експерт фонду “Український дім у Варшаві” Олександр Пестриков пояснив Суспільному, що CUKR не є окремим шляхом до громадянства, але може стати одним з етапів легалізації перебування в Польщі.

“Це стандартна посвідка, яка є у кожного іноземця в Польщі. Вона фактично підтверджує, що людина має право проживати на території Польщі”, — зазначив він.

За словами експерта, важливо розуміти: CUKR — це вже індивідуальне рішення конкретної людини. Якщо тимчасовий захист продовжували одразу для всієї групи українців, то після переходу на CUKR подальша легалізація перебування залежатиме від самої особи.

Серед переваг Пестриков називає й те, що CUKR буде фізичною пластиковою карткою, а не лише цифровим документом у застосунку. Це може спростити ідентифікацію, зокрема під час подорожей.

Які умови треба виконати

Щоб отримати посвідку CUKR, потрібно одночасно відповідати кільком вимогам. У день подання заяви людина має мати чинний PESEL UKR. Такий самий статус повинен був бути чинним і 4 червня 2025 року. Крім того, на момент видачі картки воєводою статус UKR також має залишатися чинним.

Ще одна ключова умова — безперервний статус UKR щонайменше протягом 365 днів. Якщо хоча б одна з цих вимог не виконана, у видачі посвідки можуть відмовити.

Пестриков пояснює, що вимога про наявність PESEL UKR саме станом на 4 червня 2025 року запроваджена для того, щоб CUKR могли отримати українці, які вже певний час живуть у Польщі, а не ті, хто приїде спеціально після оголошення нової програми.

“Головна ідея полягала в тому, щоб не було ситуації, коли хтось дізнається, що є така посвідка CUKR, швидко приїде до Польщі, оформить статус UKR і подасться на цю посвідку. Тому спеціально вводиться така умова, щоб право мали люди, які принаймні рік точно тут живуть”, — пояснив він.

Для дітей, народжених у Польщі після 23 лютого 2022 року, діятимуть окремі правила. Дитина має мати чинний PESEL UKR у день подання заяви та в день видачі картки, а її мати повинна прибути до Польщі після 23 лютого 2022 року і вже мати посвідку CUKR.

Як подати заяву на посвідку CUKR

Заяву на посвідку CUKR можна буде подати з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року. Це робитиметься лише в електронній формі через портал MOS. Бронювати дату подачі або стояти в чергах не потрібно.

Для подання заяви треба створити обліковий запис у новій системі MOS, увійти через login.gov.pl, заповнити форму, додати цифрове фото та підтвердження оплати зборів. Йдеться про 340 злотих гербового збору за дозвіл на тимчасове проживання і 100 злотих за видачу посвідки.

Заяву потрібно підписати електронним підписом — через довірений профіль, кваліфікований електронний підпис або особистий підпис. Після надсилання заявник зможе отримати офіційне підтвердження її прийняття.

Після видачі CUKR статус UKR автоматично зміниться на CUKR. Разом із цим людина втратить частину прав, пов’язаних саме з тимчасовим захистом, зокрема право на безкоштовне проживання та харчування в центрах колективного розміщення. Водночас залишиться можливість отримувати виплати, передбачені іншими нормативними актами, наприклад за програмою “Rodzina 800+”.

Після отримання CUKR людина також буде зобов’язана повідомляти воєводу про кожну зміну місця перебування протягом 15 робочих днів. Якщо виїхати з Польщі більш ніж на шість місяців, дозвіл на тимчасове проживання можна втратити.

Для кого перехід на CUKR може бути невигідним

Експерти наголошують, що перехід на CUKR підходить не всім українцям. Насамперед варто бути обережними вразливим категоріям — пенсіонерам, людям з інвалідністю, жертвам насильства або тортур, а також тим, хто перебуває у спеціальних шелтерах і користується окремими гарантіями як особа під тимчасовим захистом.

“Той, хто бере карту CUKR, фактично декларує, що він уже не є біженцем, а є іноземцем, який проживає на території Польщі й будує тут своє життя”, — пояснює Пестриков.

За його словами, для таких людей перехід на нову посвідку може означати втрату частини допомоги або спеціальних гарантій, пов’язаних саме зі статусом тимчасового захисту.

CUKR є одноразовим перехідним механізмом. Після завершення трирічного строку дії автоматичного продовження не буде. Надалі українцю доведеться оформлювати легальне перебування на загальних підставах — через роботу, навчання, бізнес або сімейні обставини.

Раніше посольство України в Польщі повідомляло, що українцям, які планують оформити карту побиту CUKR, варто перевірити свій статус у системі PESEL. Ключова вимога — 365 днів безперервного статусу UKR.

За офіційним роз’ясненням Управління у справах іноземців Польщі, ці 365 днів мають іти поспіль, без перерв. Об’єднати кілька окремих періодів зі статусом UKR не вдасться. Якщо статус змінювався навіть тимчасово, відлік доведеться починати заново.

