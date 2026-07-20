Українцям у Польщі приготуватися: в країні змінюють правила перевірки права на допомогу

Польща / © Unsplash

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Від 1 січня 2027 року в Польщі набудуть чинності нові правила медичного оцінювання для людей, які претендують на пенсії по інвалідності та інші виплати, рішення щодо яких ухвалює Установа соціального страхування (ZUS). Відтепер відомство зможе направляти заявників на додаткові обстеження, консультації фахівців, а в окремих випадках — навіть на спостереження в лікарні.

Про це пише Іnpoland.

Зміни передбачені поправками до закону про систему соціального страхування та низкою інших нормативних актів. Частина нововведень уже почала діяти, а окремі положення набудуть чинності восени 2026 року. Водночас правила щодо медичної сертифікації запрацюють із початку 2027 року.

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Які перевірки зможе призначати ZUS

Після набуття чинності нових норм працівники ZUS отримають більше можливостей для перевірки стану здоров’я заявників. Людину можуть направити:

на огляд до медичного експерта ZUS;

до лікаря-консультанта;

на консультацію психолога;

на додаткові діагностичні обстеження;

у разі необхідності — на спостереження в лікарні.

Якщо стан здоров’я людини не дозволяє їй самостійно дістатися до медичного закладу, огляд зможуть провести за місцем її перебування.

Що буде, якщо не прийти на обстеження

Нові правила передбачають, що заявник, який не з’явився на призначений огляд, матиме сім днів, щоб пояснити причину відсутності та попросити про нову дату.

Якщо ZUS визнає причину поважною, установу зобов’яжуть призначити повторний огляд. Водночас ігнорування направлень без пояснення може вплинути на процес розгляду заяви та призначення виплат.

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Йдеться, зокрема, про пенсії по інвалідності, допомогу людям, які не здатні самостійно існувати, та інші виплати, для яких потрібне медичне рішення.

У ZUS планують скоротити час очікування рішень

Реформа також передбачає зміну організації медичних оглядів. Замість частини медичних комісій справи можуть розглядатися одноосібно, також передбачено ширше використання цифрових систем у судових процедурах.

Окремі функції під час медичної оцінки зможуть виконувати медсестри та фізіотерапевти. Автори змін заявляють, що це має спростити процедури та прискорити ухвалення рішень щодо виплат.

Нагадаємо, раніше у Польщі підписали закон про реформу Національної інспекції праці (PIP), який надає відомству нові інструменти для боротьби з фіктивною самозайнятістю і примусовим укладенням цивільно-правових угод. Нововведення дозволять захистити права працівників, серед яких і тисячі українців.

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