Українцям у Польщі відкрили новий шлях до легального проживання: але є важлива умова

Українці, які мають статус PESEL UKR, можуть подати заяву на отримання трирічної посвідки на проживання у Польщі. Йдеться про карту CUKR — документ для тих, хто раніше користувався тимчасовим захистом.

Про це повідомило Управління у справах іноземців Польщі, передає RMF24.

Подати заяву можна лише в електронному вигляді — через портал MOS. Після заповнення документів іноземець отримає виклик до воєводського управління для отримання готової посвідки.

Хто може отримати карту CUKR

Посвідка CUKR доступна громадянам України та членам їхніх сімей, які відповідають кільком умовам.

Для отримання документа потрібно законно перебувати в Польщі на підставі тимчасового захисту, мати статус PESEL UKR станом на 4 червня 2025 року, зберігати його на день подання заяви, а також мати безперервний статус UKR щонайменше 365 днів.

Гербовий збір за подання заяви становить 340 злотих. Ще 100 злотих потрібно сплатити за видавання самої посвідки.

Що дає трирічна посвідка

Після отримання карти CUKR нинішній законний статус перебування українця у Польщі змінюється на дозвіл на тимчасове проживання терміном на три роки.

В Управлінні у справах іноземців пояснюють, що це дає українцям повний доступ до ринку праці без необхідності оформлювати окремий дозвіл на роботу.

«Після отримання посвідки на проживання CUKR поточний законний термін перебування іноземця буде перетворено на тимчасовий дозвіл на проживання строком на 3 роки. Це забезпечить повний доступ до ринку праці — без необхідності отримання додаткового дозволу на роботу — та можливість вести бізнес у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі», — йдеться у повідомленні.

Карта CUKR разом із чинним проїзним документом також дозволить подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду.

Крім того, період перебування у Польщі на підставі CUKR зараховуватиметься до терміну, необхідного для отримання дозволу довгострокового резидента ЄС.

Водночас після отримання CUKR українець втрачає статус UKR і частину пов’язаних із ним пільг. Зокрема, йдеться про право на безкоштовне проживання та харчування у місцях колективного розміщення.

Від травня 2026 року українці в Польщі, які мають PESEL UKR, отримали можливість перейти з тимчасового захисту на спеціальну посвідку CUKR. У документі буде відмітка «Раніше користувався тимчасовим захистом».

Посвідка стосується передусім українців, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року через війну та планують залишатися у країні. Також на CUKR можуть претендувати діти, народжені в Польщі після цієї дати, якщо їхня мати прибула після початку повномасштабного вторгнення і вже отримала таку посвідку.

