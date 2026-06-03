Паспорт за новими правилами: ДП «Документ» у Польщі та Італії змінює умови прийому громадян / © pixabay.com

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Центри Паспортного сервісу в Польщі та Італії з 1 червня переходять на реєстрацію в електронну чергу за допомогою «Дія.Підпис».

Про це повідомляє офіційний сайт Центру обслуговування громадян ДП «Документ».

Режим прийому громадян в Італії (м. Мілан) буде виключно за попереднім записом в електронну чергу.

Режим прийому громадян в центрах Паспортного сервісу в Польщі (м. Варшава, м. Вроцлав, м. Гданськ та м. Краків) — попередній запис в електронну чергу та «жива черга».

Кількість талонів, які центри ДП «Документ» спроможні видати та оформити протягом кожного робочого дня без попереднього запису (в форматі «живої черги»):

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Варшава — 60 талонів щодня;

Вроцлав — 40 талонів щодня;

Гданськ — 30 талонів щодня;

Краків — 30 талонів щодня.

У підприємстві просять громадян із розумінням поставитися змін. Там рекомендують користуватися онлайн-записом на сайті, який оновлюється безперервно протягом доби. Це гарантує візит у визначений час без необхідності очікування в центрі.

Прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів та видача готових документів відбуватиметься без попереднього запису.

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