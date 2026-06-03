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Українцям в двох країнах ЄС змінили правила оформлення документів — деталі
З 1 червня українське державне підприємство «Документ» змінює формат роботи своїх центрів у Польщі та Італії.
Центри Паспортного сервісу в Польщі та Італії з 1 червня переходять на реєстрацію в електронну чергу за допомогою «Дія.Підпис».
Про це повідомляє офіційний сайт Центру обслуговування громадян ДП «Документ».
Режим прийому громадян в Італії (м. Мілан) буде виключно за попереднім записом в електронну чергу.
Режим прийому громадян в центрах Паспортного сервісу в Польщі (м. Варшава, м. Вроцлав, м. Гданськ та м. Краків) — попередній запис в електронну чергу та «жива черга».
Кількість талонів, які центри ДП «Документ» спроможні видати та оформити протягом кожного робочого дня без попереднього запису (в форматі «живої черги»):
Варшава — 60 талонів щодня;
Вроцлав — 40 талонів щодня;
Гданськ — 30 талонів щодня;
Краків — 30 талонів щодня.
У підприємстві просять громадян із розумінням поставитися змін. Там рекомендують користуватися онлайн-записом на сайті, який оновлюється безперервно протягом доби. Це гарантує візит у визначений час без необхідності очікування в центрі.
Прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів та видача готових документів відбуватиметься без попереднього запису.
Раніше ми писали, що у «Дії» оновили важливу послугу для українців за кордоном.