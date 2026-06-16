Таксі / © inpoland

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Міністерство інфраструктури Польщі працює над законопроєктом, який передбачає зміни у правилах отримання ліцензій на перевезення пасажирів таксі. Найбільше нововведення стосуватиметься водіїв із країн, що не входять до Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі.

Про це пише видання inPoland.

Згідно з проєктом, іноземці повинні будуть надавати довідку про несудимість не лише з Польщі, а й з країни свого походження. Уряд пояснює необхідність таких змін тим, що польські органи можуть перевіряти інформацію про судимості лише в Польщі та державах ЄС через систему ECRIS. У випадку громадян третіх країн доступ до таких даних обмежений.

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Документ також передбачає зміни у сфері ліцензування перевізників. Зокрема, планується обмежити можливість передачі або використання копій ліцензій іншими компаніями. За задумом авторів проєкту, це має ускладнити схеми, за яких підприємці продовжують діяльність через інші фірми після втрати дозволу на перевезення пасажирів.

Дискусія щодо посилення контролю над ринком таксі активізувалася після резонансної дорожньо-транспортної пригоди поблизу Варшави, в якій загинули двоє людей. Паралельно в галузі обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення протягом щонайменше трьох років та перевірку практичних навичок керування автомобілем.

Нагадаємо, у Польщі жінка напала з ножем на таксиста-українця. Таксист віддав нападниці всі гроші, телефон, а потім зміг утекти.

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