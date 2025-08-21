Українцям за кордоном спростили життя: нотаріальні послуги через "е-Консул"

Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Відтепер українці, які проживають або перебувають за кордоном, можуть здійснювати нотаріальні дії значно простіше – у всіх дипломатичних установах України запрацював сервіс "е-Консул".

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Судово-юридична газета".

За його словами, відсьогодні завершено процес підключення автоматизованої процедури подавання документів для вчинення нотаріальних дій у 120 посольствах і консульствах України по всьому світу.

Реклама

"Українці за кордоном мають можливість подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул". Це працює у всіх закордонних дипломатичних установах, які надають консульські послуги", – пояснив Сибіга.

Новий підхід дозволяє громадянам у зручний час подати заяву онлайн, завантажити зразки довіреностей чи нотаріальних заяв, підкріпити необхідні документи й пройти усі попередні етапи дистанційно. Таким чином українці можуть уникнути зайвих подорожей і очікувань, а до установи потрібно буде прийти лише один раз – щоб забрати готовий документ.

Міністр зазначив, що сервіс працює через надійну й захищену платформу "е-Консул" та вже довів свою ефективність. Лише від липня, коли почали підключати перші дипломатичні установи, послугою скористалися майже пів тисячі українців.

Детальну інформацію про порядок подавання документів, відповіді на поширені запитання та інструкції користувачі зможуть знайти на офіційних ресурсах дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС.

Реклама

Раніше ТСН.ua повідомляв, що у Польщі запроваджують електронну систему подавання заяв на "карти побиту". Дізнайтесь, хто з українців зможе скористатися новими правилами та що це змінить.