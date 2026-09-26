Суд у Ярославі ухвалив рішення про попереднє ув’язнення Ігоря М. / © Polsat News

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У Польщі районний суд у місті Ярослав ухвалив рішення про застосування тимчасового арешту терміном на три місяці щодо 31-річного громадянина України Ігора М., який у четвер вчинив кривавий напад на території місцевого аббатства.

Про це повідомило видання Polsat News.

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Через важкий психічний стан підозрюваного запобіжний захід він відбуватиме в умовах психіатричного стаціонару.

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Арешт у лікарні та стан підозрюваного

За клопотанням прокуратури суд погодився із необхідністю ізоляції чоловіка. Як повідомила представниця Окружної прокуратури в Пшемислі Божена Хараш-Волошин, через стан здоров’я Ігора М. навіть не доправляли до зали засідань.

Експерти-психіатри виявили у 31-річного чоловіка гострі психотичні розлади, дезорганізацію мислення, сильне психомоторне збудження та відсутність логічного контакту. Наразі його стан не дозволяє проводити слідчі дії чи допити, зазначає видання RMF24.pl.

У прокуратурі наголошують: поточний висновок лікарів стосується лише його теперішнього стану і не визначає його осудності безпосередньо під час вчинення злочину — це встановлюватиме окрема експертиза. Також слідчі очікують на результати аналізів крові щодо наявності наркотиків чи психотропів.

Нова деталь у справі: як нападник опинився в Ярославі

У ході розслідування з’явилася нова деталь щодо того, як саме 31-річний українець потрапив до монастиря.

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З’ясувалося, що перед атакою Ігор М. їхав з Німеччини транзитом через Польщу та мав намір повернутися в Україну. Однак при спробі перетину кордону в Корчовій польські прикордонники його не пропустили, оскільки його автомобіль не мав чинного страхового поліса.

Після цього транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик до Ярослава, куди потрапив і сам чоловік, де згодом і влаштував різанину.

Офіційні звинувачення та наслідки нападу

Внаслідок нападу з використанням ножа постраждали п’ятеро осіб. Один із найважче поранених священників помер у лікарні, ще четверо людей дістали поранення.

Прокуратура підготувала для Ігора М. підозру за трьома статтями:

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умисне вбивство;

замах на вбивство;

завдання тяжких тілесних ушкоджень.

На запитання журналістів про те, чи був Ігор М. учасником бойових дій на фронті в Україні, у прокуратурі відповіли, що наразі такої інформації немає, і це питання на даному етапі є другорядним для встановлення обставин злочину.

Що відомо про трагедію

У польському місті Ярослав, що в Підкарпатському воєводстві, 31-річний громадянин України напав із ножем на людей у монастирі. Поранень зазнали п’ятеро осіб, один із постраждалих помер. Напад стався 24 вересня близько 9:30 за місцевим часом на території монастиря сестер-бенедиктинок. Троє поранених чоловіків були священниками.

Поліція затримала нападника та вилучила в нього ніж. За даними правоохоронців, він поранив чотирьох чоловіків і жінку. Всіх постраждалих доправили до лікарні. Поліція встановлює мотиви нападника.

Президент Володимир Зеленський відреагував на смертельний напад у монастирі в польському Ярославі, де загинув священник і були поранені люди.

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