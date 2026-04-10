Українців по-іншому перевірятимуть на кордонах з ЄС: чому слід прибувати до аеропорту за 2 години

Реклама

Відсьогодні, 10 квітня, у 29 країнах Європи офіційно розпочала роботу автоматизована Система в’їзду-виїзду (EES). Нововведення передбачає зміну процедури проходження прикордонного контролю для громадян країн, що не входять до ЄС, зокрема й українців.

Про це пише inPoland.

Що зміниться з системою EES

Система EES замінює традиційне ручне проставляння штампів у закордонних паспортах на цифровий облік. Тепер під час першого перетину кордону мандрівники зобов’язані надати розширені біометричні дані. До бази фіксації входитимуть:

Реклама

сканування обличчя та відбитки пальців;

дані проїзних документів;

точна дата та місце кожного в’їзду й виїзду.

Нові правила поширюються на іноземців, які в’їжджають до Шенгенської зони з метою короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду), незалежно від наявності візи чи права на безвізовий в’їзд.

Рекомендації для мандрівників

Через запуск системи та необхідність збору біометрії час проходження прикордонного контролю може збільшитися. Експерти прогнозують можливі черги та затримки, особливо у великих аеропортах і на наземних пунктах пропуску.

Пасажирам рекомендують прибувати до терміналів щонайменше за 2 години до вильоту, щоб уникнути ризику запізнення на рейс через оновлені процедури перевірки.

Як це вплине на працевлаштування та перебування в ЄС

Запровадження EES дозволить прикордонним службам автоматично виявляти осіб, які порушують терміни перебування в Шенгенській зоні. Для громадян України, які працюють у країнах ЄС (зокрема в Польщі), цифровізація обліку несе додаткові нюанси. Скасування фізичних штампів ускладнює для роботодавців швидку візуальну перевірку легальності перебування працівника.

Реклама

Це може призвести до уповільнення процесів найму, оскільки компаніям знадобиться більше часу на верифікацію статусу іноземців через офіційні запити або внутрішні процедури.

Система охоплює більшість країн Європейського Союзу та асоційованих членів Шенгену, серед яких: Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Румунія, Угорщина, Мальта та інші. Головною метою реформи називають підвищення рівня безпеки та спрощення ідентифікації осіб у межах спільного європейського простору.

Під час першого перетину кордону після запуску системи мандрівники мають пройти повну реєстрацію. Вона включає сканування закордонного паспорта, створення цифрового фото обличчя та зняття відбитків пальців. Для дітей віком до 12 років діє виняток — відбитки пальців у них не братимуть.