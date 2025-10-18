Українців шокували американські школи: жінка розповіла, як там карають за телефони

Школа

Реклама

Українська мама Любов Жакун, яка нині мешкає у Техасі, розповіла про незвичні шкільні правила в США, що її вразили. Найбільше жінку здивувало те, що в американських школах оцінки учнів є повністю конфіденційними — ніхто не знає результатів інших.

Про це вона розповіла в TikTok.

За словами українки, вчителі не оголошують оцінки вголос, а вся інформація надходить лише особисто — через електронну пошту або спеціальний додаток. Такі правила, зауважує Жакун, допомагають уникнути приниження або змагання між дітьми.

Реклама

Ще одна особливість, яка здивувала українку, — сувора заборона мобільних телефонів у школах. Учні не можуть користуватися гаджетами під час навчання, а якщо вчитель помітить смартфон, його одразу вилучають.

«Батьки мають заплатити штраф — від 15 до 25 доларів — щоб повернути телефон. Це правило дійсно працює, діти або не приносять пристрої, або здають їх зранку у спеціальну скриньку», — поділилася жінка.

Любов додає, що система освіти у США побудована на повазі до особистого простору дитини та відповідальності батьків. Зауваження про поведінку не обговорюються публічно — їх отримують лише мама і тато через електронну систему.

На думку українки, такі правила виховують у школярів дисципліну та навички відповідальної поведінки, а також зменшують рівень стресу серед дітей.

Реклама

Нагадаємо, українська біженка у Швейцарії Валерія поділилася враженнями від життя у цій країні. Окрім спокійного ритму життя та хороших умов для біженців, дівчину найбільше здивувала можливість знайти на місцевому звалищі корисні речі, меблі та навіть побутову техніку.