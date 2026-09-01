Українців у Польщі дедалі частіше записують у туристи: чим це може обернутися

Паспорт України / © Associated Press

Реклама

Українців, які в’їжджають до Польщі, дедалі частіше можуть реєструвати як туристів, а не як людей, які претендують на тимчасовий захист через війну. Через це частина громадян України згодом ризикує дізнатися, що втратила відповідний статус.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на правозахисників та активістів.

Реклама

За даними видання, проблема полягає в тому, що прикордонники не зобов’язані повідомляти людині, як саме її класифікували під час в’їзду — як туриста чи як особу, що повертається в межах режиму тимчасового захисту.

Реклама

«Останнім часом їм дедалі частіше надають туристичний статус», — зазначає джерело газети.

Особливо це стосується українців, які виїжджали з Польщі та повертаються назад. Якщо людина перебуває за межами країни понад 30 днів, вона втрачає тимчасовий захист. Водночас, за даними Gazeta Wyborcza, навіть тих, хто повертається раніше цього терміну, останнім часом частіше можуть реєструвати як туристів.

Джерело видання пов’язує цю тенденцію з періодом після вето президента Польщі Кароля Навроцького на спеціальний закон про допомогу громадянам України наприкінці серпня 2025 року.

Правозахисники зафіксували різке падіння статистики

Гельсінський фонд з прав людини звернув увагу на суттєву зміну статистики на польсько-українському кордоні.

Реклама

На пункті пропуску Медика у січні та лютому було зареєстровано близько 9 тисяч в’їздів у категорії, пов’язаній з евакуацією або тимчасовим захистом. У березні їхня кількість скоротилася до 1814, у квітні — до 82, у травні — до 94, а в червні — до 359.

Подібну тенденцію, за даними правозахисників, зафіксували також у Корчовій, Грубешові та Дорогуську. Винятком став пункт пропуску в Гребенному.

Водночас офіційної статистики щодо того, скільки саме українців були перекласифіковані з категорії тимчасового захисту на туристичну, немає.

Статус тимчасового захисту дозволяє українцям оформити PESEL UKR і користуватися пов’язаними з ним правами.

Реклама

Польська прикордонна служба заявила, що українці, які вважають, що їхній статус визначили неправильно, можуть оскаржити рішення у підрозділі прикордонної служби, який зареєстрував їхній в’їзд.

На розгляд такого звернення відводиться до 30 днів. Ситуацією також займається польський омбудсман.

Нагадаємо, у Польщі переписали правила оформлення документів для українців. Відтепер перед прийомом у відділеннях ДП «Документ» українським біженцям потрібно буде попередньо записатися в електронну чергу.

Новини партнерів

Новини партнерів