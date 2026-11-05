Українців у Польщі попередили про пастку з опаленням: чому вимкнені батареї не врятують від великих платіжок

Радіатор опалення / © ТСН

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Мешканці багатоквартирних будинків у Польщі ризикують отримати додаткові рахунки за опалення, якщо повністю вимикатимуть радіатори, сподіваючись заощадити на комунальних платежах. Така економія може обернутися неочікуваними витратами, адже навіть квартири без увімкнених батарей мають оплачувати частину загальнобудинкових витрат на тепло.

Про це повідомляє інформаційний портал In Poland.

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Використання тепла від сусідніх квартир замість опалення власного помешкання називають «тепловим паразитизмом». Польські правила оплати за опалення не дозволяють повністю уникнути витрат, просто перекривши радіатори.

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У багатоквартирних будинках витрати на підтримання належної температури розподіляються між мешканцями. Рахунок може складатися з фіксованої частини, розмір якої залежить від площі квартири, та змінної — відповідно до фактичного споживання тепла.

Крім того, нормативні вимоги передбачають мінімальну температуру в приміщеннях: щонайменше 20 градусів за Цельсієм у житлових кімнатах і 24 градуси у ванних. Тому мешканці, які взагалі не опалюють квартири або підтримують температуру нижче встановленого рівня, також можуть отримувати платіжки за опалення.

Наслідок економії — рахунок на 500 злотих

Наслідки такої економії відчула на собі мешканка Гдині. Жінка перекривала радіатори, коли виходила з дому, однак житловий кооператив однаково нарахував їй 496,18 злотого за опалення.

У кооперативі пояснили, що правила розрахунків передбачають оплату не лише за фактично використане тепло, а й за частку загальних витрат на опалення будинку. Це стосується також мешканців, які не вмикають батареї протягом опалювального сезону.

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Нагадаємо, уряд Польщі хоче збільшити нижню межу штрафів до десяти разів, а верхню — вп’ятеро. Це пояснюють необхідністю «пристосувати штрафи до поточної вартості грошей».

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