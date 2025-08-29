ТСН у соціальних мережах

Світ
322
1 хв

Українців в Росії засудили до 20 і 13 років: у чому їх звинувачують

Українські військові потрапили в полон у грудні 2024 року в Донецькій області.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Прапор РФ

Прапор РФ / © Reuters

Українських військовополонених Івана Перепелицю та Олександра Матвійчука в Росії засудили за терористичними статтями. Суд у Ростові-на-Дону призначив їм 20 і 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на пресслужбу так званого Південного окружного військового суду.

27-річного Івана Перепелицю з Черкаської області російський суд визнав учасником «терористичної організації», який пройшов «навчання тероризму». Перші три роки з 20, які йому призначив суд, Перепелиця має провести у в’язниці, решту терміну — в колонії суворого режиму.

29-річного Олександра Матвійчука з Полтави росіяни також визнали «терористом». Перші три роки із 13 він повинен провести в тюрмі, а решту терміну — в колонії суворого режиму.

У пресрелізі МЗС РФ раніше повідомлялося, що українські військові потрапили в полон у грудні 2024 року в Донецькій області, яку росіяни називають «ДНР». Військовополонених звинуватили у «злочинах проти мирних мешканців у Курській області РФ.

Нагадаємо, нещодавно російське МВС закликало громадян держави-агресорки повідомляти силовиків про підозрілих осіб, які можуть виявитися «терористами».

За даними МВС РФ, 2024 року в Росії було зафіксовано рекордну кількість справ за «терористичними» статтями за всю історію ведення статистики. Статистичне зростання безпосередньо пов’язане зі зміною кваліфікації злочинів після розв’язання повномасштабної війни в Україні.

