Українців виженуть з Польщі одразу після втрати захисту? : адвокат поставив крапку у цьому питанні

Реклама

Якщо українці втрачають тимчасовий захист, це зовсім не означає, що їм доведеться негайно повертатися додому. Навіть у разі скасування цього статусу європейське законодавство пропонує кілька цілком легальних шляхів для того, щоб залишитися в ЄС.

Питання про примусове повернення чи депортацію може виникнути лише тоді, коли людина повністю вичерпає абсолютно всі інші законні варіанти для подальшого перебування за кордоном, про це розповів адвокат Сергій Старенький в ефірі Ранок.LIVE.

Як пояснив юрист, повідомлення про можливе згортання програми тимчасового захисту не вказують на те, що українців автоматично позбавлять права жити та працювати в країнах ЄС. Громадяни, які вже отримали такий статус, мають повне право продовжувати його дію за встановленими процедурами.

Реклама

Водночас фахівець зауважив, що розмови про припинення видачі нових дозволів є здебільшого політичними заявами. Вони не несуть загрози та негайних змін для тих українців, які вже перебувають під захистом європейських держав.

Втрата тимчасового захисту не означає автоматичну депортацію

Сергій Старенький запевняє, що навіть у разі повної відмови якоїсь із країн ЄС від програми тимчасового захисту, українців ніхто не депортуватиме автоматично. Насправді є чимало законних альтернатив залишитися в Європі. Насамперед діє звичайний безвіз, який дозволяє перебувати в країні у статусі туриста до 90 днів.

Також можна перебратися до іншої держави — як у межах Євросоюзу, так і поза ним — і вже там оформити необхідні документи. Крім того, завжди є варіант змінити саму юридичну підставу для перебування: наприклад, офіційно влаштуватися на роботу, отримати звичайну посвідку на проживання або ж подати прохання про політичний притулок, якщо є реальні докази особистої небезпеки.

У яких випадках українцям загрожує депортація

Як розповів адвокат, про депортацію може йти мова лише тоді, коли людина повністю проігнорує всі законні терміни перебування у країні та не спробує юридично врегулювати своє становище. Тільки після того, як завершиться дозволений час — наприклад, ті самі 90 днів безвізу, — а громадянин не зробить жодних кроків для оформлення іншого статусу, виникне обов’язок виїхати з країни. І вже у випадку відмови добровільно залишити державу людині може загрожувати примусове видворення.

Реклама

Українці за кордоном — останні новини

У Німеччині риболовля — це не вільне хобі, а суворо регламентована процедура: потрібна ліцензія, спецнавчання та чіткий набір інструментів, інакше можна отримати величезний штраф. Місцеві правила відрізняються залежно від регіону, тож перед тим, як закинути вудку, варто вивчити карту дозволених водойм і мати при собі метр для вимірювання кожного виловленого екземпляра.

Також орендоване житло в Німеччині — це система жорстких побутових обмежень, де суворіший за дозволи перелік заборон, а штраф за голосне пилососення в неділю чи сушіння білизни в кімнаті може сягати кількох тисяч євро. Українські біженці часто з подивом відкривають для себе ці правила, адже тут регламентують навіть час сну та святкові дні, коли будь-який гучний звук вважається порушенням.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів