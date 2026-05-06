Українців звинувачують у підпалі майна Стармера: один із підозрюваних зробив несподівану заяву

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Один із українців, якого звинувачують у підпалі будинків прем’єр-міністра Британії, заявив поліції, що ніколи не чув про сера Кіра Стармера.

Про це повідомляє BBC.

22-річний українець Роман Лавринович нібито здійснив підпал після того, як його завербував онлайн російськомовний користувач Telegram «El Money», який пообіцяв йому оплату.

Під час допиту в поліції його кілька разів запитували, чи знає він, хто такий сер Кір Стармер і чи тримає він на нього образу, але той відповідав заперечно.

Лавринович стверджує, що непричетний до підпалів, запевняючи, що в момент цих інцидентів був вдома та у друзів.

Йому висунуто додаткові звинувачення у пошкодженні майна внаслідок підпалу, вчиненого з недбалим ставленням до загрози життю людей.

Окрім Романа Лавриновича, поліція підозрює у підпалах майна, пов’язаного з британським прем’єр-міністром, 35-річного українця Петра Починка та 27-річного громадянина Румунії українського походження Станіслава Карпюка.

Усіх трьох чоловіків, які проживають у Лондоні, звинувачують у змові з метою пошкодження майна шляхом підпалу в період від 1 квітня до 13 травня 2025 року.

Зокрема, 8 травня 2025 року автомобіль Toyota, що раніше належав прем’єр-міністру, був знайдений у вогні на вулиці, де він раніше жив, у Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Через три дні пожежу було виявлено в квартирі в сусідньому Іслінгтоні, де раніше жив сер Стармер.

12 травня 2025 року біля входу до будинку сера Кіра Стармера в Кентіш-Тауні, на тій самій вулиці, де було підпалено автомобіль, який він здавав в оренду своїй невістці, було виявлено пожежу.

