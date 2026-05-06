ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Українців звинувачують у підпалі майна Стармера: один із підозрюваних зробив несподівану заяву

Трьох чоловіків, які проживають у Лондоні, звинувачують у змові з метою пошкодження майна шляхом підпалу в період від 1 квітня до 13 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Один із українців, якого звинувачують у підпалі будинків прем’єр-міністра Британії, заявив поліції, що ніколи не чув про сера Кіра Стармера.

Про це повідомляє BBC.

22-річний українець Роман Лавринович нібито здійснив підпал після того, як його завербував онлайн російськомовний користувач Telegram «El Money», який пообіцяв йому оплату.

Під час допиту в поліції його кілька разів запитували, чи знає він, хто такий сер Кір Стармер і чи тримає він на нього образу, але той відповідав заперечно.

Лавринович стверджує, що непричетний до підпалів, запевняючи, що в момент цих інцидентів був вдома та у друзів.

Йому висунуто додаткові звинувачення у пошкодженні майна внаслідок підпалу, вчиненого з недбалим ставленням до загрози життю людей.

Окрім Романа Лавриновича, поліція підозрює у підпалах майна, пов’язаного з британським прем’єр-міністром, 35-річного українця Петра Починка та 27-річного громадянина Румунії українського походження Станіслава Карпюка.

Усіх трьох чоловіків, які проживають у Лондоні, звинувачують у змові з метою пошкодження майна шляхом підпалу в період від 1 квітня до 13 травня 2025 року.

Зокрема, 8 травня 2025 року автомобіль Toyota, що раніше належав прем’єр-міністру, був знайдений у вогні на вулиці, де він раніше жив, у Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Через три дні пожежу було виявлено в квартирі в сусідньому Іслінгтоні, де раніше жив сер Стармер.

12 травня 2025 року біля входу до будинку сера Кіра Стармера в Кентіш-Тауні, на тій самій вулиці, де було підпалено автомобіль, який він здавав в оренду своїй невістці, було виявлено пожежу.

Нагадаємо, раніше у Польщі під час масштабної спецоперації, яка відбувалась у кількох містах, затримали 10 українців. Їх підозрюють у торгівлі людьми, сутенерстві та легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie