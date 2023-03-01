Україну чи Росію: у США дали точну відповідь, кого Китай підтримує від початку повномасштабної війни

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США вважає, що від самого початку повномасштабного вторгнення Китай підтримував країну-агресорку Росію.

Про це сказав американський чиновник, який захотів залишитися анонімним, пише CNN.

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Тим часом у Міністерстві торгівлі США наголосили, що Америка вже внесла в чорний список низку китайських компаній за підтримку Росії.

"Тринадцять китайських організацій також були додані в список організацій Міністерством торгівлі США за надання підтримки Росії, в тому числі одна, що поставляла деталі для іранської програми безпілотників", - сказав заступник Міністра торгівлі з промисловості і безпеки Міністерства торгівлі Алан Естевес.

А помічниця держсекретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк зазначила, що США "дуже чітко дали зрозуміти, що ми без вагань вживемо заходів для притягнення до відповідальності організацій КНР, які допомагають Росії".

"І ми дуже чітко пояснили це китайцям. Міністр, безумовно, зробив це в Мюнхені, і, звичайно, президент і радник з національної безпеки робили це безпосередньо китайцям у попередніх випадках", - сказала вона.

Відносини Китаю та Росію

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України влада Китаю заявляла про нейтралітет. Втім, все ж тяжіла до підтримки Росії. Нещодавно з'явилася інформація, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України. Згодом це підтвердив директор ЦРУ Білл Бернс підтвердив можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський висловив думку, що Китай грає на знесилення Росії і насправді не прагне перемоги РФ у війні, а передавання їй зброї лише ще більше розхитає і так нестабільну сьогодні економіку Китаю.

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