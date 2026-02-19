Україну можуть “прибрати” із саміту НАТО: що задумали у Вашингтоні

ВМС США / © Associated Press

США тиснуть на НАТО з вимогою згорнути значну частину зовнішньополітичної діяльності Альянсу. Зокрема, Вашингтон пропонує припинити ключову місію НАТО в Іраку.

Про це виданню Politico повідомили чотири дипломати країн Альянсу.

Останніми місяцями США також лобіюють скорочення миротворчої операції в Косові та виступають проти офіційної участі України й партнерів із Індо-Тихоокеанського регіону в щорічному саміті НАТО, який має відбутися в липні в Анкарі.

Такі кроки відображають прагнення Білого дому повернути НАТО до ролі суто євроатлантичного оборонного блоку. У Вашингтоні хочуть відмовитися від багаторічного розширення діяльності Альянсу у сфері глобальних криз, партнерств і ціннісних ініціатив — напрямів, які давно дратують Трампа та його прихильників.

За задумом США, НАТО має обмежити так звану діяльність “поза зоною відповідальності” й зосередитися на стримуванні та обороні. Усередині американської адміністрації цей підхід називають “поверненням до заводських налаштувань”.

Це може призвести до різкого скорочення активності Альянсу у зонах колишніх конфліктів, а також до фактичного відсторонення від переговорів таких столиць, як Київ чи Канберра.

У Білому домі від коментарів щодо партнерських програм і глобальних операцій НАТО офіційно відмовилися.

Заступник глави Пентагону Елбридж Колбі нещодавно виклав підхід адміністрації, який він назвав концепцією “НАТО 3.0”.

За його словами, не всі місії можуть бути пріоритетними, а головним критерієм ефективності є здатність європейських армій воювати та перемагати у ключових для Альянсу сценаріях.

Однак ця кампанія вже викликає занепокоєння серед союзників.

“Відмова від міжнародних ініціатив НАТО — це неправильний напрям”, — заявив один із дипломатів. На його думку, партнерства відіграють ключову роль у стримуванні та безпеці.

Після повернення Трампа до влади США значно скоротили міжнародні зобов’язання, вивели частину військ із Європи та передали частину командних функцій європейським союзникам, прагнучи зосередитися на власній національній безпеці.

Місія в Іраку і Косові під загрозою

НАТО нині проводить дорадчу місію в Іраку, спрямовану на зміцнення сил безпеки та запобігання поверненню “Ісламської держави”. Вона була створена під час першої каденції Трампа 2018 року.

За словами дипломатів, США вже у вересні закликали союзників припинити цю операцію. Одночасно Вашингтон планує вивести з країни близько 2500 військових у межах домовленостей із Багдадом.

Експерти попереджають: одночасне згортання місії НАТО та відхід американських військ може посилити позиції озброєних угруповань і дестабілізувати ситуацію.

Подібні побоювання виникають і щодо Косова. США дали зрозуміти, що хочуть скоротити миротворчу місію KFOR, яка діє з 1999 року і нині налічує близько 4500 військових.

Аналітики вважають, що це може спровокувати напруження на Балканах і підштовхнути сепаратистські сили до активніших дій.

У НАТО заявляють, що жодних рішень щодо завершення операцій поки не ухвалено, а будь-які зміни мають погодити всі 32 союзники.

Україна і партнери можуть опинитися поза самітом

США також чинять тиск, щоб Україну, а також партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні — Австралію, Нову Зеландію, Японію та Південну Корею — не запрошували до офіційної частини саміту в Анкарі.

Водночас не виключено їхню участь у паралельних заходах.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску вважає, що це може сигналізувати про звуження порядку денного Альянсу до ключових питань оборони.

Також у НАТО розглядають можливість скасування традиційного публічного форуму під час саміту, залишивши лише заходи оборонної промисловості. Офіційно це пояснюють економією ресурсів, але деякі дипломати пов’язують рішення з ширшою політикою США щодо скорочення фінансування міжнародних організацій.

Частина союзників побоюється, що такі кроки можуть підірвати довіру до Альянсу саме в той час, коли він намагається переконати громадськість у необхідності зростання оборонних витрат.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента Дональда Трампа, задля зміцнення дипломатичних відносин із новим керівництвом Сирії, прийняла рішення вивести з цієї країни усі американські війська, близько 1 військовослужбовців, які все ще залишалися в цій країні.