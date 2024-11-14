"Україну взагалі можемо ніколи не побачити": Портников про експансію РФ на пострадянському просторі

Портников попереджає, що у разі посилення РФ Україна може зникнути, а країни Центральної Європи будуть повністю змінені

Росія намагається посилити свій вплив не тільки на Україну, але й на всі країни пострадянського простору, а також збільшити тиск на Центральну Європу.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников, передає "Еспресо".

Він закликав зрозуміти, що РФ – це "не дурна, недовершена країна, яка ні на що нездатна, економічно падає та не може відповідати військовим чином". Навпаки, це "одна з наймогутніших імперій 18-го та 20-го століть".

"Росія була колишнім геополітичним гегемоном Європи, яку вдалось вигнати лише внаслідок Холодної війни та багаторічного послаблення її економічного та політичного потенціалу", – нагадав Портников.

За словами журналіста, зараз ми входимо в епоху послаблення РФ, яке може тривати десятиліттями й охопити не одне покоління українців. Проте незрозуміло, коли нарешті українці побачать Росію без імперіалістичних настроїв і чи побачить взагалі.

На його думку, головною метою Росії було і є посилення впливу на країни пострадянського простору, що призведе до зміцнення її позицій на всю Центральну Європу.

"Нам всім слід усвідомити силу виклику, часоритм. Врахувати те, що писали поети минулого про Росію і врешті-решт налаштуватись на багаторічну боротьбу. І тоді "Дзяди" Міцкевича та "Кавказ" Шевченка стануть для нас путівниками в цій боротьбі й допоможуть нам зберегти суверенітет та можливості. І це стосується не тільки України. Якщо Росії вдасться посилити свій вплив на пострадянському просторі, то вона, безумовно, стане гегемоном Центральної Європи", – попередив Портников.

Журналіст не виключає, що у такому разі Україна може взагалі втратити державність.

"Ми побачимо не тільки іншу Україну - ми її взагалі можемо ніколи не побачити. Ми побачимо іншу Польщу, вже бачимо іншу Угорщину й Словаччину, побачимо іншу Чехію та Румунію. Фактично повториться те, що ми спостерігали до 90-х років XX століття. Це те, чого росіяни добиваються і за що вони борються", – підсумував він.

Раніше Портников пояснив, чи може Трамп завершити війну у січні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.