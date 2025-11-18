Україну звинуватили у "переслідуванні християн": лобісти РПЦ приїхали скаржитись до Білого дому

Білий дім / Ілюстративне фото / © Associated Press

Лобісти та священнослужителі, пов’язані з Російською православною церквою (РПЦ) — одним із найзатятіших прихильників війни кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, — проводять цього тижня активну кампанію у Вашингтоні. Вони зустрічаються з представниками адміністрації президента США, зокрема, з Управління з питань віри, а також намагаються схилити на свій бік членів Конгресу. Мета делегації — привернути увагу до нібито «релігійного переслідування» православних християн з боку Києва.

Про це повідомляє The Hill.

Звинувачення Києва та позиція РПЦ

Делегація, яка представляє, зокрема, Російську православну церкву за кордоном (яка у 2007 році увійшла в «канонічну єдність» із Московським патріархатом), а також Сербську православну церкву та Православну церкву в Америці, заявила, що прагне обговорити «зростання порушень релігійної свободи, які здійснюються проти Української православної церкви [Московського патріархату — ред.] українським урядом».

Українська православна церква (УПЦ МП) є філіалом РПЦ, яка підпорядковується патріарху Кирилу в Москві. Патріарх Кирило відомий тим, що благословив повномасштабне вторгнення Росії до України, назвавши його «священною війною», і заявив, що смерть на військовій службі «змиває всі гріхи». У серпні 2024 року Україна заборонила діяльність УПЦ МП на своїй території.

Водночас, українські чиновники, аналітики та члени Конгресу, які підтримують Україну, заявляють, що Путін використовує РПЦ як ключовий важіль — для ідеологічного виправдання війни та як стратегічний майданчик для збору розвідданих.

Загроза шпигунської діяльності

Лобіювання інтересів РПЦ у США викликало занепокоєння серед деяких американських політиків. Низка членів Палати представників від Республіканської партії закликають генерального прокурора Пем Бонді розслідувати, чи не намагалася Росія або її розвідувальні служби завербувати, вплинути або скомпрометувати американські православні церкви, пов’язані з Москвою.

«Викликає законне занепокоєння те, що Російська православна церква за кордоном або інші російські православні юрисдикції можуть слугувати засобами для збору розвідувальної інформації або операцій іноземного впливу, спрямованих проти американських політиків», — йдеться у проєкті листа, ініціатором якого виступив конгресмен Джо Вілсон, республіканець від Південної Кароліни.

Зазначається, що наратив про «релігійне переслідування» в Україні знайшов союзників серед MAGA-спільноти президента США Дональда Трампа, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном.

Ширший контекст впливу РПЦ у Європі

Занепокоєння щодо діяльності РПЦ не обмежується США. У 2024 році Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликала держави-члени розглядати РПЦ як таку, що «фактично використовується як інструмент російського впливу та пропаганди кремлівським режимом».

Також були зафіксовані випадки, що викликали занепокоєння спецслужб у країнах Північної Європи. Зокрема Фінська Служба безпеки та розвідки попередила про зв’язок православних парафій Московського патріархату з діяльністю впливу, пов’язаною з Росією. А у Норвегії було призупинено будівництво російської православної каплиці на невеликому острові, де розміщені радари НАТО.

Нагадаємо, у Швеції викликало занепокоєння відкриття укріпленої російської православної церкви менш ніж за 300 метрів від стратегічного аеропорту, де також проходять навчання НАТО. Шведи б’ють на сполох через російських «шпигунів у рясах».