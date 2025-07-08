«Укрзалізниця» повідомила про масштабні затримки міжнародних рейсів

Потяг / © t.me/UkrzalInfo

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Через потужну нічну негоду на території Угорщини та Словаччини, яка частково паралізувала рух поїздів у регіоні, кілька міжнародних рейсів «Укрзалізниці» зазнали суттєвих затримок. Українські пасажири, які мали пересадки на шляху до України, прибули до пункту призначення із запізненням.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

«Хороша новина в тому, що ми нікого не залишили наодинці з негодою і дочекалися українських пасажирів у Чопі. Погана — в тому, що є серйозні затримки, а з ними і вимушені зміни до ваших планів, через що нам дійсно прикро», — йдеться у повідомленні компанії.

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Затримуються наступні рейси

№749/750 Відень — Київ (+8 год. 20 хв.)

№27/28 Чоп — Київ (+7 год. 25 хв.)

№749/750 Київ — Відень (+4 год. 25 хв.)

№81/82 Чоп — Київ (+2 год. 06 хв.)

№9/10 Будапешт — Київ (+1 год. 14 хв.)

№95/96 Рахів — Київ (+41 хв.)

У компанії запевняють, що диспетчери, машиністи та локомотивні бригади роблять усе можливе для мінімізації затримок. Пасажири, які постраждали від спізнень, можуть звертатися до контакт-центру, де вже діють заходи компенсаційного характеру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Закарпатській області тимчасово припинив роботу пункт пропуску «Дзвінкове — Лонья» на кордоні з Угорщиною.