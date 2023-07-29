Укус кліща викликає алергію на м’ясо: наслідки можуть бути смертельними

Небезпечний вид кліщів поширений у більшості східних штатів США і в Мексиці, але розширює свій ареал через зміну клімату.

У США виявили зростання кількості випадків розвитку рідкісної алергії на м’ясо через укуси кліщів. За даними дослідників, від цього синдрому, який може призводити до смертельних наслідків, постраждати могли уже 450 тисяч людей.

Як повідомляє ВВС, про це свідчать нові дані, опубліковані Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Алергія викликає небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса або продуктів тваринного походження. У список небезпечних продуктів для людей з цим синдромом входять свинина, яловичина, кролятина, баранина, оленина, желатин, молоко, деякі молочні продукти і деякі фармацевтичні продукти.

Симптоми малозрозумілого синдрому включають спазми в шлунку, діарею, кропив’янку та утруднене дихання, що може спровокувати смертельну анафілаксію. Реакція у різних людей може відрізнятися, коливаючись від легкої до важкої або навіть небезпечної для життя.

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Американські вчені виявили, що цей синдром викликаний слиною кліща Amblyomma americanum, також відомого як самотній зірчастий кліщ. Цей вид поширений у більшості східних штатів США і в Мексиці, але експерти попереджають, що його ареал розширюється через зміну клімату.

Кліща впізнають за білою плямою на спині. Він кусає безболісно і зазвичай залишається непоміченим, прикріпившись до свого господаря протягом семи днів, поки не наповниться кров'ю.

За даними CDC, від 2010 року було виявлено понад 110 000 випадків. Але від 2017 до 2021 року кількість випадків зросла приблизно на 15 тисяч на рік. Оскільки цей синдром важко діагностувати, CDC каже, що до 450 тисяч американців загалом могли розвинути алергію на м’ясо через укус кліща.

Нагадаємо, серед українських міст найбільшу кількість постраждалих від укусів кліщів фіксують у Києві та Львові.

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