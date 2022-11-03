Уламки 23-тонної китайської ракети падають на Землю: місце приземлення невідоме

Найближче падіння Long March 5B стане вже четвертим за останній час.

Агентство пілотованих космічних польотів Китаю (CSMA) запустило третій і останній модуль космічної станції Tiangong на ракеті-носії Long March 5B.

Про це повідомляє Space.com.

Тепер 23-тонний корпус носія Long March 5B падає на Землю. Поки що вчені не можуть точно визначити, куди впадуть уламки нової ракети. Швидкість об'єкта на цей час досягне 28 тисяч км/год.

Консультант офісу головного інженера американської Aerospace Corporation Тед Мюльгаупт зазначив, що "88% населення світу перебувають під загрозою" через китайське космічне сміття, яке може впасти на них.

"Відповідь полягає в тому, що у вас набагато більше шансів виграти в лотерею сьогодні ввечері, ніж щоб у вас влучив цей обʼєкт. Ризик для людини становить 6 на 10 трильйонів. Це справді невелика ймовірність", — сказав Мюльгаупт.

Раніше стало відомо, що японська приватна компанія Interstellar Technologies провела четвертий пуск ракети власної розробки MOMO-4, але і він став провальним - після успішного старту вона впала в море.

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