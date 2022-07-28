Уламки китайської ракети наближаються до Землі: можуть упасти на південь Європи

У ніч проти неділі, 31 серпня, в атмосферу планети увійдуть рештки найпотужнішої китайської ракети-носія.

У четвер, 28 липня, Європейський союз авіаційної безпеки (EASA) заявив, що уламки китайської ракети Long March 5B, які неконтрольовано опускаються до Землі, можуть врізатися в повітряний простір над південною Європою.

Як повідомляє видання iDnes, EASA випустило попередження для органів цивільної авіації.

Згідно з деякими розрахунковими траєкторіями, залишки ракети можуть увійти в повітряний простір над півднем Європи. Агентство закликало національні органи цивільної авіації регулярно відстежувати ситуацію та коригувати попередження щодо безпеки у світлі нових і більш точних прогнозів.

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Минулої неділі, 24 липня, Китай запустив ракету Long March 5B, щоб доставити лабораторний модуль на новозбудовану китайську космічну станцію. Головний ступінь ракети, довжиною 30 метрів і вагою 22 тонни, неконтрольовано падає на Землю після завершення своєї місії.

На думку експертів, цілком ймовірно, що цей гігантський шматок космічного сміття розпадеться в атмосфері і велика його частина згорить. Решта уламків впаде на територію довжиною 2000 кілометрів і шириною близько 70 кілометрів, повідомили аналітики з Центру аерокосмічних досліджень.

Ймовірне місце падіння уламків визначити заздалегідь неможливо, але експерти зможуть звузити можливу зону падіння незабаром.

Згідно з останніми прогнозами, повернення в атмосферу Землі відбудеться близько 02:24 за Центральноєвропейським часом у неділю, 31 серпня, плюс-мінус 16 годин.

За словами аерокосмічного аналітика Теда Мюелгаупта, існує велика ймовірність того, що зона удару буде безлюдною, враховуючи, що 75 відсотків поверхні Землі займають моря, океани, пустеля або джунглі.

Нагадаємо, наслідок зіткнення з невідомою космічною ракетою на поверхні Місяця утворився новий подвійний кратер.

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