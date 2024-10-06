Уламки обваленого мосту через Ельбу отримали "друге життя": що придумали в Дрездені

Заповзятливий власник одного з сувенірних магазинів у Дрездені придумав, як використовувати уламки мосту Карола через річку Ельба, який обвалився вночі 11 вересня. Вигоду від витівки Хендріка Дітріха отримає не лише сувенірна крамниця.

Про це пише BILD.

Хендрік Дітріх, якому належить сувенірна крамниця в Дрездені, вирішив скористатися ситуацією і став продавати уламки мосту, що впав. Маленькі камені коштують близько 10 євро, великі — 20. На кожному шматочку історичного мосту прикріплено табличку із його зображенням після обвалення та датою події.

"Ми пропонуємо можливість придбати відчутний шматочок пам'яті. Маленький шматочок мосту Карола із сертифікатом справжності від компанії, що займалася знесенням", — пояснив власник магазину.

Щоб реалізувати свою ідею, Дітріх налагодив контакти з компанією, яка розбирає завали після обвалення мосту, а потім організував збір потрібних фрагментів та їхню підготовку до продажу.

За словами підприємця, першого ж дня він продав усі 200 заготовлених каменів, а наступного дня біля його магазину вишикувалася черга тих, хто бажав придбати історичний сувенір, але у вільному продажу їх уже немає.

Хендрік Дітріх тепер приймає замовлення від тих, хто не встиг купити собі уламок мосту у вільному продажу, і обіцяє виконати їх протягом двох тижнів. Замовників попереджають, що доведеться почекати, оскільки на збирання та підготовку каміння потрібен час.

Власник крамниці зазначає, що вигоду від його витівки отримає не лише його магазин та компанія, яка розбирає завали. По одному євро від кожної купівлі уламку мосту Карола Дітріх передасть на ремонт дрезденської телевежі.

Нагадаємо, міст у Дрездені обвалився міст через дуже ретельний догляд за часів НДР. За щасливим збігом обставин міст Карола впав уночі, за кілька хвилин після того, як ним проїхав останній трамвай.

Читайте також: