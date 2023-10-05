Уламки ракет в тілі та кокаїн в офісі: диктатор Путін розповів деталі щодо загибелі Пригожина

Глава Кремля каже, що в офісі Пригожина у Петербурзі знайшли кокаїн.

В авіакатастрофі, у якій загинув ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин, в тілах загиблих знайшли уламки ракет.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передає пропагандистське видання.

За його словами, йому про це доповів очільник СК Олександр Бастрикін.

Також глава Кремля каже, що в офісі Пригожина у Петербурзі знайшли кокаїн.

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"На жаль, на наявність алкоголю чи наркотичних засобів у крові загиблих експертиза не проводилася, хоча ми знаємо, що після відомих подій у компанії в Петербурзі ФСБ виявила не лише 10 млрд готівкою, а й 5 кг кокаїну. На мій погляд, треба було провести таку експертизу, але її не було проведено", - сказав Путін.

"Вагнер" після загибелі Пригожина

Син Євгена Пригожина, ймовірно, буде намагатися домовитися з кимось, щоб зберегти ПВК “Вагнер” і не розпорошувати бійців по різним російським підрозділам.

Найманці ПВК "Вагнер" після загибелі їхнього ватажка Євгена Пригожина, ймовірно, продовжать функціонувати під керівництвом Росгвардії.

Російський президент-диктатор Володимир Путін днями зустрівся з екскомандиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим і доручив йому зібрати нові підрозділи для війни проти України.

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