Уламки російського дрона знову знайшли в Румунії: Міноборони країни зробило заяву

Після атак, здійснених останніми тижнями російськими військами на цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України, Міністерство національної оборони Румунії повідомило про виявлення фрагментів безпілотника, що впав на румунський берег Дунаю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Румунії.

"У вівторок, 24 вересня, фахівці досліджували територію на південь від міста Плаура повіту Тульча, де повідомлялося про падіння фрагментів дрона. Район дослідження розташований за межами житлового периметра населеного пункту, інфраструктура не постраждала", — йдеться у повідомленні.

Також читайте Румунія вимагає рішучої реакції НАТО на російські безпілотники

Під час розслідування, проведеного на місці, було встановлено, що знайдені уламки належать російському безпілотнику "Герань-2". Після виявлення їх направили на експертизу.

"Міністерство національної оборони підтверджує рішуче засудження цих атак, здійснених Російською Федерацією проти української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та суперечать нормам міжнародного права", — наголосили в оборонному відомстві Румунії.

Нагадаємо, з початку загарбницької війни уламки російських безпілотників кілька разів падали у Румунії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своєю румунською колегою Луміницею Одобеску у Бухаресті попросив Румунію збивати російські безпілотники, які наближаються до повітряного простору цієї країни НАТО.

Читайте також: