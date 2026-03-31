Уламки іранської ракети впали біля посольства України в Ізраїлі: які наслідки

Уламки іранської касетної ракети біля посольства України в Ізраїлі / © Андрій Сибіга

Уламки іранської касетної ракети впали біля посольства України в Ізраїлі.

Про це, як передає «РБК-Україна», повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, частини ракети впали всього за 30 метрів від дипустанови. На щастя, відвідувачі були всередині, і ніхто з них не постраждав.

«Цей інцидент вкотре доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя», — заявив міністр.

Війна з Іраном — останні новини

Нагадаємо, військові Ізраїлю заявляють, що готові воювати в Ірані «протягом наступних тижнів». Мовляв, для цього є і боєприпаси, і люди.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп нібито готовий завершити війну з Іраном без відкриття Ормузької протоки. Адже спроба силою відновити повноцінне судноплавство може значно затягнути бойові дії та вивести їх за межі початкового плану, який передбачав операцію тривалістю 4–6 тижнів.

CNN пише, що американський президент у розпачі, бо Іран не хоче завершувати війну. Крім того, журналісти видання зауважують, що очільник Білого дому демонструє суперечливі сигнали щодо операції. Це викликає розчарування серед законодавців Республіканської партії та союзників Америки.