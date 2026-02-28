Уламки іранських ракет упади в Абу-Дабі: ОАЕ готують рішучу відповідь

Іранські ракети. Ілюстративне зображення

Під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об'єктів зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє The Guardian .

У Міноборони цієї близькосхідної країни, де на початку березня були заплановані тристоронні переговори України, США та Росії, назвали дії Ірану «зухвалим нападом».

За даними оборонного відомства ОАЕ, засоби протиповітряної оборони спрацювали з високою ефективністю, перехопивши кілька цілей.

Однак уламки однієї з ракет впали на житловий сектор в Абу-Дабі. Місцева влада підтвердила, що це призвело до матеріальних збитків та загибелі іноземного громадянина.

Міністерство оборони ОАЕ назвало обстріл грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права. Емірати залишають за собою повне право відповіді.

«Ми готові рішуче протидіяти будь-яким загрозам, які мають на меті підірвати безпеку та стабільність нації. Безпека громадян, резидентів та відвідувачів є нашим головним пріоритетом», - заявили у відомстві.

Що відомо про бойові дії на Близькому Сході

Як повідомлялося раніше, вранці 28 лютого Ізраїль спільно із США завдали потужних ударів по території Ірану. Через кілька годин Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети.

У відповідь на удари Іран розпочав масовані удари по американських військових базах у країнах Перської затоки. Зокрема, вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Протягом дня 28 лютого у Дубаї (ОАЕ) сталася серія потужних вибухів на тлі ракетних ударів Ірану. Усі аеропорти цього популярного курортного міста зупинили роботу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні тристоронні переговори, ймовірно, відбудуться на початку березня в Абу-Дабі.