Уламки ракети упали біля найважливіших святинь Єрусалима: відео

Вибух на місці падіння уламка ракети в Єрусалимі / © скриншот з відео

У п’ятницю, 20 березня, в єврейському кварталі Старого міста Єрусалима, поблизу головних святинь трьох релігій, упав уламок перехопленої іранської ракети. Це сталося приблизно за 400 метрів від мечеті Аль-Акса, Стіни Плачу та Храму Гробу Господнього.

Про це повідомляє Channel News Asia з посиланням на журналістів AFP, які перебували на місці події та бачили пошкодження.

Поліція оточила місце події в Єврейському кварталі Старого міста невдовзі після того, як кілька гучних вибухів сколихнули центр Єрусалима.

Місцеві мешканці висловили стурбованість тим, що мішенями іранських атак стали єврейська, християнська та мусульманська громади.

Ізраїльські військові написали на X: «Старе місто в Єрусалимі, прямо біля Храмової гори, постраждало від уламків іранських ракет».

Командир поліції Старого міста Ізраїлю Двір Тамім заявив, що вибух був спричинений «ударом ракети, а не уламками перехоплювачів».

Він сказав, що саперна команда перевіряє, «що це за ракета».

У пізнішій заяві ізраїльської поліції йдеться, що «боєголовка, яка впала, містила десятки кілограмів вибухівки».

AFP не змогло самостійно перевірити, чи це було пряме влучання ракети, чи уламки, що впали після перехоплення.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю звинуватило Іран у «нападі на святі місця» Єрусалиму.

«Іранський напад на святі місця, священні для всіх трьох релігій, свідчить про божевілля іранського режиму, який стверджує, що є релігійним», — йдеться у повідомленні ізраїльського зовнішньополітичного відомства на X.

Мешканець сусіднього району повідомив AFP, що бачив об’єкт, що падав прямо з неба, а потім почув гучний вибух і побачив, як у повітря піднімається білий дим.

Ізраїльська поліція заявила, що одну людину евакуювали після отримання незначних травм внаслідок вибуху.

Нагадаємо, на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході головна святиня християнського світу — Храм Гробу Господнього в Єрусалимі — залишається зачиненою вже кілька тижнів. Вперше в сучасній історії всередині базиліки припинено літургії під час Великого посту.