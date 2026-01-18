Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності.

Про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.

За інформацією NYP, війська РФ втрачають від 20 до 25 тисяч осіб на місяць. Минулого року за один квадратний кілометр української території Росія в середньому втрачала 93 солдатів, при цьому російська система вербування важко заповнює ці втрати.

«Росіяни не йдуть до перемоги», — констатує газета.

Після провалу спроби «захопити Київ за три дні» російська армія так і не спромоглася прорвати українську оборону або наблизитися до столиці. Війна РФ проти України триває довше, ніж війна СРСР проти нацистської Німеччини, наголошує NYP.

Після відступу з Київської області на початку 2022 року Путін зосередився на захопленні Донецької та Луганської областей, однак і тут не досяг успіху.

Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду, йдеться у статті. Російська влада перебільшує досягнення армії, використовуючи показові наради, демонстративні підйоми прапорів у спірних районах та окремі рейди для створення ілюзії успіху.

На думку NYP, Путін розраховує виграти війну, переконавши Захід у непотрібності подальшої допомоги Україні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа протягом 2025 року пропонувала Москві територіальні поступки з боку України та бізнес-угоди, але президент Росії Володимир Путін обрав шлях ескалації.