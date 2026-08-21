Улюблений курорт став небезпечним: чому Путін перестав літати до Сочі й ховається за Уралом

Путін перестав літати до Сочі через загрозу українських БпЛА — FT / © Getty Images

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Через українські атаки дронів улюблений курорт Володимира Путіна — Сочі зіткнувся зі скороченням туристичного потоку, перебоями в роботі аеропорту та новими безпековими ризиками. А сам диктатор дедалі рідше туди приїздить через страх потрапити під удар.

Про це пише Financial Times.

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Страх перед дронами: Путін практично перестав відвідувати Сочі

У виданні зауважили, що Путін відвідував Сочі 24 рази у 2021 році, в останній рік перед повномасштабним вторгненням в Україну, але лише двічі у 2024 та 2025 роках.

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Востаннє він з’являвся на публіці в Сочі минулого жовтня, а відтоді здебільшого обмежувався Москвою та Санкт-Петербургом, а також іншим помешканням на озері Валдай на півночі Росії.

Напередодні парламентських «виборів» наступного місяця Путін активізував свої поїздки в регіони, але більшу частину часу провів на схід від Уралу — поза досяжністю українських дронів.

«За залізною завісою»: чому росіяни продовжують їхати на Чорне море

Але звичайні росіяни продовжують приїжджати. Пляжі та приморські кафе на узбережжі Чорного моря залишаються переповненими, що підкреслює, як повсякденне життя та війна дедалі більше переплітаються в Росії, оскільки війна триває вже п’ятий рік.

Згідно з останніми даними опитувань, понад 65 відсотків зі 146 мільйонів населення Росії ніколи не були за кордоном, а 30 відсотків ніколи не покидали свій рідний регіон.

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Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, багато західних країн припинили видавати туристичні візи росіянам, авіакомпанії призупинили рейси, і навіть міжнародні платежі за російською карткою стали неможливими.

За даними одного з провідних операторів бронювання відпочинку в Росії, зараз понад 80 відсотків подорожей росіян здійснюють внутрішні поїздки. На Краснодарський край припадає 11 відсотків усіх бронювань.

Удари по нафтовій інфраструктурі та екологічні катастрофи

Ця ділянка узбережжя також приваблює українські дрони. Новоросійськ є місцем розташування важливого порту для експорту нафти та пункту призначення трубопроводу КТК, через який транспортується 80 відсотків експорту нафти з Казахстану.

У сусідньому Туапсе розташований один з найбільших російських нафтопереробних заводів, значну частину потужностей якого Україна знищила цієї весни. Удари також спричинили два великі розливи нафти, чорні сліди яких видно в морській воді навіть на супутникових знімках.

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Пляжі в Анапі, курорті радянських часів, вздовж мілководного узбережжя якого розташовувалися літні табори, були закриті після того, як у 2024 році в Азовському морі затонув нафтовий танкер.

Розливи нафти та атаки дронів вдарили по туризму. Деякі готелі зафіксували зниження бронювання до 20 відсотків, тоді як бронювання квитків до аеропорту Сочі, що обслуговує російські чорноморські курорти, скоротилося на 40 відсотків у річному обчисленні.

Раніше Путін визнав проблеми економіки Росії після українських ударів.

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