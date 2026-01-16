Улюблений син Кадирова потрапив до лікарні в тяжкому стані: що сталося

Адам Кадиров зі своїм батьком, главою Чечні Рамзаном Кадировим / © із соцмереж

Реклама

18-річний Адам Кадиров, син глави Чечні Рамзана Кадирова, потрапив до лікарні після ДТП, яка сталася з його кортежем. Повідомляється, що він у тяжкому стані.

Про це стало відомо «Кавказ.Реалії» від двох поінформованих джерел.

За словами одного зі співрозмовників видання, Адам Кадиров у непритомному стані перебуває в реанімації.

Реклама

Джерело повідомляє, що дороги до нової республіканської лікарні у Грозному, куди доправили улюбленого сина голови Чечні, перекриті.

Опозиційний чеченський рух NIYSO повідомив, що кортеж Адама Кадирова рухався на великій швидкості, коли раптом один з автомобілів зіткнувся з перешкодою.

«Як результат, машини почала влітати одна в одну, тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох», — йдеться у повідомленні.

Представник руху не уточнив, у якому стані було госпіталізованого після цієї аварії сина глави Чечні, якого Рамзан Кадиров, здоров’я якого останнім часом суттєво похитнулося, бачить своїм наступником.

Реклама

Офіційної інформації про ДТП з кортежем Адама Кадирова наразі не з’являлося.

Що відомо про Адама Кадирова

Коли Адамові було всього 15 років, він став начальником відділу забезпечення безпеки голови Чечні.

У серпні 2023 року Адам Кадиров побив у СІЗО Грозного кримчанина Микиту Журавеля, обвинуваченого у спаленні Корану в російському Волгограді. Після цього йому присвоїли звання «героя Чечні» з вручення ордена у вигляді золотої зірки.

Адам Кадиров — володар багатьох чеченських і російських нагород. Він був удостоєний ордена «Трудова доблесть Росії» та медаллю «За внесок у розвиток Російського університету спецназу» І ступеня. Підліткові також вручили орден «За служіння релігії іслам» І ступеня.

Реклама

Торік Рамзан Кадиров призначив свого 17-річного сина Адама куратором МВС по республіці, тож тепер усі силовики регіону підпорядковуються йому.

Нагадаємо, через важкий стан здоров’я ставленика Кремля Рамзана Кадирова в російській республіці Чечні назріває боротьба за «престолонаслідування». За повідомленнями джерел, близьких до української розвідки, 49-річний Кадиров страждає від гострого панкреатичного некрозу та проблем із нирками. Востаннє його публічно бачили понад тиждень тому — він був виснаженим і пересувався з допомогою інших.