У партії "Альтернатива для Німеччини" вважають, що газопроводи підірвали “противники енергетичної незалежності” країни.

Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель у разі приходу до влади обіцяє відновити роботу російського газопроводу "Північний потік" у разі приходу до влади.

Про це вона заявила, виступаючи на федеральному з'їзді, передає Welt.

"Ми повернемо "Північний потік" в експлуатацію, можете бути в цьому впевнені", - сказала Вайдель.

Також висуванка ультраправих оголосила, що уряд під її керівництвом “знесе всі вітряки”, які вона назвала “ганебними”, і поверне до ладу атомні електростанції, від використання яких Німеччина остаточно відмовилася 2023 року.

Раніше про необхідність відновлення “Північного потоку” заявив співголова АдН Тіно Хрупалла, наголосивши, що газопроводи підірвали “противники енергетичної незалежності” Німеччини. Він закликав розслідувати цю справу та покарати всіх винних.

Вибухи на газопроводах сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Вціліла лише одна з двох ниток “Північного потоку – 2”, а “Північний потік – 1” повністю вийшов з ладу.

Обидві магістралі на той момент не працювали: перша була на плановому ремонті, а другу так і не запустили через визнання Кремлем самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

Президент Росії Володимир Путін стверджував, що диверсію організували “англосакси”, оскільки, на його думку, їм було вигідне руйнування енергетичної інфраструктури Європи.

Дострокові парламентські вибори у Німеччині підуть 23 лютого.

Суперниками Вайдель є чинний канцлер Олаф Шольц, який представляє Соціал-демократичну партію (СДПН), лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц і віце-канцлер Роберт Хабек від “Союзу 90/Зелених”.

За даними Associated Press, опитування громадської думки показують, що поки що лідирує ХДС: партію підтримують 30% громадян. АдН посідає друге місце з 20%. Віддати голос за СДПН готові 17%.

Нагадаємо, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року.

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