Ультраправі у Франції "перевзуваються на ходу": з сайту партії зникли проросійські заяви

Видалені тексти відображали програму президентської кампанії Марін Ле Пен 2022 року, яка в той час очолювала партію "Національне об'єднання".

Ультраправа французька партія "Національне об'єднання" без пояснень прибрала зі свого сайту сторінку, на якій висвітлювала свою прихильність до поглиблення дипломатичних зв’язків з РФ, а також наміри щодо зупинення співпраці з Німеччиною у сфері оборони.

Про це пише Politico.

Видалені тексти відображали програму президентської кампанії Марін Ле Пен 2022 року, яка в той час очолювала партію. Тоді ультраправі оприлюднили 17 тематичних буклетів зі своїми пропозиціями у всіх сферах політики. Усі вони, крім одного, досі є у вільному доступі на сайті "Національного об'єднання".

Сімнадцятий документ, який стосується безпекової сфери, було видалено після 11 червня. Видання нагадало, що у зниклому документі пропонувалося віддалитися від США та посилити взаємодію з Росією.

Також у документі йшлося, що США "не завжди поводяться як союзник Франції", тому необхідно укласти "союз із Росією" з питань європейської безпеки та боротьби з тероризмом.

Програма Ле Пен пропонувала конкретні кроки у цьому напрямку, зокрема негайний вихід Франції з об'єднаного військового командування НАТО і припинення співробітництва з Німеччиною в оборонному секторі через "глибоку і непримиренну доктринальну, оперативну і промислову відмінність із Берліном".

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент через французьких “друзів Путіна”. Після нищівної поразки від ультраправих на виборах до Європарламенту президент Франції оголосив про дострокові вибори до Національної асамблеї.

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