Ультраправий румунській політик Джорджеску оголосив про завершення політичної карʼєри

Келін Джорджеску / © Associated Press

Реклама

Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску оголосив про завершення своєї політичної діяльності.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Я вирішив припинити активну участь у політичному процесі та стати пасивним спостерігачем суспільного й соціального життя», — заявив Джорджеску.

Реклама

За його словами, він не входить до жодної політичної партії, не має наміру створювати нову силу та не прагне займати державні посади. Тепер, за словами політика, він зосередиться на родині, якій потрібен спокій і відновлення після складного періоду.

«Тепер я зосереджуся на сім’ї, якій потрібен спокій і, перш за все, здоров’я після всіх потрясінь останнього часу», — додав Джорджеску.

Водночас політик не виключає повернення до активної участі у суспільному житті в майбутньому.

«Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з’явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися», — сказав екскандидат у президенти.

Реклама

Раніше повідомлялося, що проросійський кандидат Джордже Сіміон програв вибори у Румунії та визнав перемогу суперника.

Ми раніше інформували, що новий президент Румунії Нікушор Дан висловив думку про те, що мир в Україні не скоро настане, а компроміси з диктатором Володимиром Путіним не гарантують справедливого миру.