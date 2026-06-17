Ультиматум Ірану: Трамп пригрозив новими ударами після саміту G7

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Під час пресконференції за підсумками саміту «Великої сімки» у французькому місті Евіан президент США Дональд Трамп зробив жорстку заяву щодо вирішення іранської ядерної кризи. За його словами, Сполучені Штати Америки готові до радикальних силових дій, якщо підписані дипломатичні домовленості не будуть виконані у визначений термін.

Про це повідомляє Clash Report.

Меморандум і загроза бомбардувань

Президент США наголосив, що наразі сторони мають підписаний меморандум про взаєморозуміння. Проте Вашингтон встановив чіткий дедлайн для повного врегулювання цього складного геополітичного питання.

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«Якщо це не буде зроблено за 60 днів, усе гаразд, ми повернемося до бомбардувань», — прямо заявив політик.

Водночас він зізнався, що особисто не хоче вдаватися до таких радикальних кроків, оскільки поточний документ дуже хороший.

Недопущення створення ядерної зброї

Головною метою американської адміністрації залишається повний контроль над ядерними амбіціями Тегерана. Вашингтон категорично не дозволить цій країні отримати доступ до зброї масового ураження за жодних обставин.

«Але нам, можливо, доведеться це зробити, тому що ми ніколи не дозволимо їм мати ядерну зброю», — резюмував президент США. Ці слова стали чітким публічним попередженням для іранського керівництва про серйозність намірів Білого дому.

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Нагадаємо, США готують нищівний удар по Ірану та хочуть взяти під контроль його нафту. Трамп пригрозив встановити американський контроль над ключовими об’єктами енергетичної інфраструктури Ірану.

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