Володимир Путін і Сі Цзіньпін / © ТСН

Реклама

Попередження Китаю про неприпустимість застосування Росією ядерної зброї проти України фактично стало своєрідною гарантією безпеки для Києва.

Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов в ефірі «24 каналу».

Він нагадав, що ще за часів президентства Віктора Януковича Україна та КНР уклали масштабну міждержавну угоду, відповідно до якої Пекін узяв на себе зобов’язання не підтримувати треті країни, які здійснюють агресію проти України.

Реклама

За словами Леонова, хоча Китай не повністю виконує окремі положення цієї домовленості, саме його позиція щодо ядерної зброї залишається одним із ключових стримувальних факторів для Кремля.

«2023 року я читав про те, що на засіданні профільного комітету парламенту Японії обговорювалася інформація, що Китай дійсно в ультимативній формі провів „червоні лінії“ для Росії», — зазначив він.

За словами експерта, ці «червоні лінії» стосувалися саме застосування ядерної зброї проти України.

«Путін справді періодично брязкає ядерною зброєю, але потім припиняє це робити», — додав він.

Реклама

Леонов також звернув увагу, що після візиту китайського представника до Мінська різко змінилася риторика Олександра Лукашенка, який до цього погрожував використанням ракетного комплексу «Орешнік».

Крім того, на думку експерта, Пекін стримує Росію і від масштабних провокацій проти країн Балтії та Польщі, адже він зацікавлений у збереженні стабільних логістичних маршрутів до Європи та вже зазнавав економічних втрат через попередні російські дії.

Водночас Леонов прогнозує, що європейські держави продовжать активний діалог з Китаєм, який підтримує ідею припинення вогню за умови участі в переговорному процесі як країн Європи, так і самої КНР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай уперше зайняв жорстку позицію щодо російської ядерної риторики.

Реклама

Чи допоможе Китай зупинити Путіна — останні новини

Нагадаємо, керівник Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар вважає, що Китай не змінив свою позицію щодо війни Росії в Україні. Пекін заробляє на збройному нападі Путіна, і не існує «мирного плану» від КНР.

На думку голови Офісу президента Кирила Буданова, змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України може лише скоординований тиск кількох ключових гравців. Китай може впливати на ситуацію, однак має власні інтереси та вигоди від війни.

Новини партнерів