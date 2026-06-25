Ультиматум Лукашенку: як Путін продовжує тиснути на Білорусь та яку відповідь готує Україна

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Лукашенко знову їде до Путіна, бо сам, вочевидь, не може демонтувати чотири ретранслятори в Гомельській і Брестській областях, які коригують російські дронові атаки по Україні. За словами Володимира Зеленського, за допомогою цього обладнання завдавалися удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, енергетиці, залізниці (зокрема важливій лінії Коростень-Ковель — Ред.), містах та селах. Білорусь мала час, щоб демонтувати ретранслятори — 19 червня президент Зеленський дав Лукашенку тиждень.

«Там ретранслятори на відповідних вишках. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо це зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранено дітей. Якщо він це не зробить, зробимо ми», — сказав Володимир Зеленський 19 червня в Києві під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу.

Сам білоруський диктатор не відповів на ультиматум українського президента, анонсувавши натомість тривале відрядження за кордон і зустріч із Путіним. За Лукашенка відповіли речник очільника Кремля Дмитро Пєсков і глава МЗС РФ Сергій Лавров. Щоправда в показах вони розійшлися. Росія, за словами Пєскова, не має жодних сумнівів, що Білорусь здатна забезпечити свій суверенітет. Лише Лавров згадав про союзницькі зобов’язання Москви захищати Мінськ «усім комплексом заходів».

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Йдеться про договір про гарантії безпеки в межах Союзної держави від березня 2025 року. В американському Інституті вивчення війни (ISW) наголошують, що Кремль може спробувати скористатися цим документом, щоб втягнути Білорусь у війну для компенсації системного дефіциту живої сили. Так, за договором про Союзну державу білоруси та росіяни мають єдиний статус громадянства і, теоретично, рівні права й обов’язки, зокрема й щодо служби в армії. І Росія вже почала ескалювати, розкручуючи фейк про удар нібито українського дрона по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області.

Тож що буде після закінчення строку дії ультиматуму Володимира Зеленського? Навіщо Лукашенко знову оголосив мобілізацію в Білорусі? Та що про кампанію тиску Путіна з метою безпосереднього вступу Білорусі у війну проти України пишуть західні ЗМІ? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Лукашенко бреше: мобілізація в Білорусі триває

Перспективи Росії на полі бою слабшають, тому, за інформацією The Wall Street Journal, Кремль підштовхує Білорусь до відкриття нового фронту проти України. Кампанія тиску почалася на початку цього року. Серед цілей Москви — використання території Білорусі для запуску дронів по Україні та відтягування українських сил із південного та східного напрямків шляхом створення загрози для півночі та заходу України. Також, як кажуть джерела WSJ, Росія може використати Білорусь для операцій проти країн-членів НАТО — про що теж давно попереджав Володимир Зеленський.

ТСН.ua писав, як ще в березні цього року український президент заявляв про плани Росії розгорнути в Білорусі наземні станції управління БпЛА дальньої дії, розбудову доріг у прикордонні Білорусі та налагодження артилерійських позицій, а на початку травня — про специфічну активність на кордоні з Україною та ризик нових операцій проти чернігівсько-київського напрямку, або однієї з країн НАТО. Як тоді, так і зараз українське командування не фіксує переміщення техніки або підтягнення військових безпосередньо до українського кордону.

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Для створення для України загрози з білоруського напрямку Росії там треба сконцентрувати 70 тис. військових. Наразі такої кількості ворога на північному напрямку немає. За словами командувача Нацгвардії генерал-майора Олександра Півненка навряд чи росіяни зможуть так швидко зібрати таку кількість солдатів, адже мають проблеми на Покровському напрямку — Сили оборони України знищують багато ворожої піхоти. Проте також пам’ятаємо заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в середині травня: «Можливі операції на півночі — це реально».

Від початку цього року з боку Лукашенка лунали доволі суперечливі заяви. У січні (після того, як до Білорусі начебто завезли російський «Орешнік») білоруський диктатор влаштував раптову масштабну перевірку боєготовності ЗС країни. У квітні він погрожував Україні та НАТО «застосувати все, що є» в разі «загрози існуванню Білорусі». У травні Лукашенко заявляв про точкову мобілізацію частин для підготовки до війни, а Міноборони Білорусі — навчання ракетних військ та авіації із постачання та застосування ядерної зброї у взаємодії з росіянами.

У середині червня в інтерв’ю телеканалу «Аль-Арабія» Лукашенко зненацька дав задню, перепросивши у президента Зеленського. Він запевнив, що з боку Білорусі не варто чекати на якісь військові дії. Але те ж саме він казав і напередодні повномасштабного вторгнення РФ 2022 року, коли російські колони наступали з території Білорусі. Вже в середу, 24 червня, Лукашенко ще раз довів, що його слова нічого не варті — Міноборони Білорусі почало масові виклики військовозобов’язаних у двох прикордонних із Польщею та Литвою регіонах.

Виклик до Москви: Лукашенко на розтяжці з ретрансляторами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до пильності в світлі військових навчань, що наразі проводяться в Гродненській області, виклику військовим комісаріатом Ошмянського району приблизно 2000 призовників та створення попередніх пунктів збору.

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«Хоча офіційно ці заходи класифікуються як рутинна перевірка даних, вони слугують тактикою залякування сусідніх держав. Керівництво Білорусі не демонструє намірів щодо деескалації. Натомість Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО», — додав Андрій Сибіга.

Особливо пильно треба стежити за будь-якими маневрами в Білорусі на тлі чергового виклику Лукашенка до Москви у «тривале відрядження», де він говоритиме з Путіним про ультиматум президента Зеленського. Навряд чи Лукашенко зможе самостійно демонтувати ретранслятори без суттєвих наслідків для стабільності свого режиму, враховуючи економічну залежність від Росії. Водночас, в умовах переваги Сил оборони Україні на фронті, успішності українських «далекобійних санкцій» і гострої паливної кризи в Росії, за січень-травень цього року, за словами Володимира Зеленського, постачання бензину з Білорусі до Росії зросло в 13 разів.

«Ми робимо все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту, давати відповідний дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник або один із головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює», — зазначав український президент.

Також у середу, 24 червня, Володимир Зеленський повідомив, що за інформацією від Олександра Сирського та розвідки, ретранслятори в Білорусі не працюють від 22 червня. Демонтували їх чи ні Україна поки що не знає. Проте варто нагадати, як ще до ультиматуму Зеленського командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді попереджав Лукашенка, що українські військові вже визначили 500 пріоритетних цілей на території Білорусі.

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«Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні», — також заявив Роберт (Мадяр) Бровді.

Експерти кажуть, що Лукашенко явно переоцінює можливості Путіна щодо допомоги Білорусі. Разом із цим європейські посадовці та дипломати попереджають, що це не привід послаблювати санкції проти Білорусі — співучасниці Росії у війні проти України. Йдеться зокрема про спроби адміністрації Трампа налагодити діалог із режимом Лукашенка, послаблюючи санкції проти білоруських державних і фінансових установ, як-от «Білоруськалій», міністерство фінансів та інші.

ТСН.ua неодноразово писав про ризик використання Росією території Білорусі не лише для повторного вторгнення в Україну з півночі, а й можливого нападу на країни Балтії, зокрема їхнього відрізання від Польщі по Сувальському коридору. Це, нагадаємо, 65-кілометрова смуга землі, що з’єднує Калінінград з Білоруссю. Саме тому європейські дипломати й посадовці дали зрозуміти Путіну, що НАТО має можливості для знищення російських військових об’єктів у Калінінграді.

Дата публікації 21:00, 21.06.26 Кількість переглядів 359 Зеленський про удари по Росії, відношення з Польщею і дорослих дітей! Ексклюзив ТСН!

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