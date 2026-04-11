Ультиматум НАТО спровокував скандал: Іспанія жорстко відповіла Трампу

Президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на союзників по НАТО, вимагаючи військового втручання для розблокування Ормузької протоки. Проте європейські партнери відкрито відмовляються від участі в конфлікті на Близькому Сході.

Про жорстку реакцію Мадрида на ультиматум американського лідера пише Euronews.

Близький Схід — поза компетенцією НАТО

Виступаючи в Сенаті, голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес чітко дав зрозуміти, що Альянс не втручатиметься в ситуацію.

«Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО, і тому не лише ми, а й багато союзників висловили ту саму думку: НАТО не братиме участі в цій війні. Ми, союзники, не були ні поінформовані, ні з нами не консультувалися», — заявив дипломат.

Іспанія й надалі дотримується критичної позиції щодо американського втручання в Ірані, називаючи це відвертим порушенням міжнародного права. Минулого місяця Мадрид навіть закрив свій повітряний простір для американських літаків, пов’язаних із війною.

Альтернативні коаліції та вето в ООН

Трамп неодноразово критикував союзників за відмову відправити військові ресурси до Ормузької протоки, де наразі заблоковано близько 2000 суден та 20 000 моряків. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагається знайти компроміс, але для будь-якої місії потрібен консенсус усіх 32 членів Альянсу, що є неможливим через позицію Іспанії та інших країн.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність своєї країни допомогти з розблокуванням протоки, але виключно за умови отримання міжнародного мандата. Однак відповідну резолюцію в Радбезі ООН заветували Китай та Росія.

Натомість Велика Британія намагається сформувати неформальну коаліцію з понад 40 країн світу, щоб обійти жорсткі рамки НАТО та відновити свободу судноплавства.

На тлі конфлікту Дональд Трамп знову погрожує вивести США з Альянсу, називаючи його «паперовим тигром». Розпад НАТО тепер обговорюють дедалі серйозніше. Європа не поспішає долучатися до операцій США, а Іспанія, Італія та Франція обмежують використання своїх баз і повітряного простору.

Згідно із законом США від 2023 року, формальний вихід із НАТО потребує згоди Сенату, що наразі робить цей сценарій малоймовірним. Однак Трамп здатен розколоти Альянс ізсередини, навіть залишаючись у його складі.

Експерти попереджають, що американський президент може просто відмовитися виконувати зобов’язання щодо колективної оборони, що передбачено статтею 5, або ж відкликати американських офіцерів з командування НАТО. Навіть без офіційного виходу сама риторика Трампа вже завдає шкоди: довіра між союзниками стрімко падає, що змушує Європу активніше працювати над власною архітектурою безпеки без надії на Вашингтон.