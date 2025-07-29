Ультиматум Трампа: як США змінюють геополітичну гру проти Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

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Після підписання угоди між США та Євросоюзом Дональд Трамп зробив заяву, яка одразу сколихнула політичні кола: мовляв, усе вирішиться за 10–12 днів. Цей термін виглядає не як погроза, а як чіткий дедлайн у великій геополітичній партії.

Про це пише керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

Каталізатором дій стала саме угода з ЄС. Вона дала Вашингтону стратегічну перевагу і дозволила активізувати наступний етап — переговори з Китаєм. Варто зазначити, що на цьому етапі Росія відіграє другорядну роль. Саме Пекін стає головною мішенню нової стратегії Білого дому.

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Існують два основні сценарії розвитку подій. Перший — пришвидшення переговорів з Китаєм із можливим досягненням компромісу, який змусить Пекін тиснути на Росію задля припинення бойових дій. Такий поворот подій може означати жорсткі вимоги й до України.

«Поки цей варіант не виглядає аж надто реалістичним, хоча, ні Китай, ні США точно не хочуть торгових ескалацій чи, тим більше бойових дій. В цьому випадку, справді, в найкоротший час Китай почне тиснути на Росію задля припинення бойових дій, а нас США буде змушувати до жорстких компромісів», — зазначив Денисенко.

Другий — стратегічна угода між США, Індією та країнами Перської затоки про постачання нафти на заміну російській. Цей варіант дає Трампу сильну позицію в майбутніх переговорах із Пекіном, не вдаючись до мит чи санкцій.

Очікувати залишилося недовго — найближчі тижні покажуть, чи зможе Трамп переформатувати міжнародний порядок без відкритої ескалації. Одне очевидно: нова гра США складна й багаторівнева. І для України зараз важливо — знайти власне місце у балансі між двома світовими полюсами.

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«Чекати залишилося недовго. Але точно ніяких мит в 100 чи 500% ніхто приймати не буде. Гра буде значно складніша. А я можу лише повторити: нам потрібно вирівнювати стосунки з Китаєм, як неминучим другим полюсом світу», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером президент США Дональд Трамп заявив, що скорочує термін, раніше відведений Володимиру Путіну на припинення війни. Замість 50 днів, про які йшлося раніше, тепер ідеться лише про 10–12 днів. Причиною такого рішення Трамп назвав відсутність прогресу з боку Росії.

Своєю чергою, сенатор-республіканець і союзник Трампа Ліндсі Грем заявив, що Путін серйозно помилився у своїх очікуваннях щодо американського президента. За його словами, глава Білого дому має повне право бути розчарованим через постійні атаки РФ на Україну.