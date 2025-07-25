Росія / © ТСН.ua

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США активізували тиск на країни, які продовжують торгівлю з Росією.

Про це заявив кандидат економічних наук Іван Ус в ефірі «Київ 24».

За його словами, Вашингтон фактично поставив ультиматум не Путіну, а Китаю, Індії, Бразилії та навіть Європейському Союзу.

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Центром претензій стали постачання російської нафти. Ультимативна логіка проста: або країни Глобального Півдня відмовляються від закупівель нафти у Москви, або США запроваджують мита на їхню продукцію. Китай уже назвав це шантажем. Індія ж заявила, що має до 40 альтернативних постачальників і готова переглянути співпрацю з РФ.

Вашингтон очікує, що ЄС приєднається до цієї ініціативи. Американський міністр фінансів заявив про готовність координувати дії щодо країн, які фінансово підтримують Кремль. Цей тиск спрямований на руйнування економічної стійкості Росії, яка, попри санкції, досі тримається завдяки торгівлі з країнами Глобального Півдня.

Експерти підкреслюють, що зниження обсягів експорту нафти до таких країн, як Китай і Індія, може скоротити строк існування російської економіки до одного року. Удар може виявитися критичним — як з економічної, так і з політичної точки зору.

Нагадаємо, російська економіка наразі не демонструє ознак повного колапсу. Хоча цивільний сектор поступово втрачає стійкість — особливо у виробництві товарів широкого вжитку та фінансуванні соціальних програм — військово-промисловий комплекс навпаки продовжує зростати.

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Як зазначає президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, якщо економіка РФ і зазнає серйозного удару, то в першу чергу в її цивільному сегменті. Мілітарний складник, навпаки, демонструє динамічний розвиток і розширення.