Ультиматум від ЦРУ та істерика у Кремлі: Росія погрожує Британії на тлі загрози для НАТО

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Росія зробила попередження Великій Британії на тлі занепокоєння експертів щодо можливої ескалації війни з боку президента РФ Володимира Путіна та його потенційного вибору трьох цілей на території країн НАТО. Водночас директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав Москву, де застеріг Кремль від можливого нападу на Альянс і попередив про його наслідки.

Про це пише Express.

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Позгрози РФ на адресу Британії

Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем повідомив 24 серпня, що Лондон надасть Києву доступ до секретних технологій, які дозволять Україні розпочати самостійне виробництво далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Водночас Франція погодилася передати Україні відповідні ракетні технології.

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Після цього в МЗС Росії заявили, що Британія та Франція «грають з вогнем».

У британському Міноборони у відповідь на нові погрози Москви вкотре наголосили на незмінній підтримці України.

«Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і ми сповнені рішучості надати Україні необхідне обладнання для захисту від незаконного вторгнення Путіна. Росія не повинна сумніватися в рішучості цього уряду протистояти російській агресії — в Україні, а також проти Великої Британії та наших союзників», — йдеться у заяві.

Директор ЦРУ застеріг Росію від ескалації проти НАТО

Цього тижня Реткліфф здійснив поїздку до Москви, під час якої, як повідомляється, мав попередити Путіна про неприпустимість нападу на будь-яку країну-члена НАТО.

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Цей візит став першим приїздом директора ЦРУ до російської столиці після поїздки Вільяма Бернса 2021 року. Тоді Бернс застерігав Кремль щодо підготовки вторгнення до України. Нинішній візит може свідчити про серйозне занепокоєння Вашингтона щодо ймовірної агресії Росії проти НАТО.

За інформацією джерела, знайомого з поїздкою Реткліффа, основною метою його візиту було попередження Москви про «будь-які ескалаційні дії щодо країн Балтії».

Потенційні цілі РФ –країни Балтії: яку тактику може обрати Кремль

Серед потенційних цілей Росії називають Латвію, Литву та Естонію.

Представник служби безпеки однієї з країн Балтії, обізнаний із питаннями оборони та стратегічного планування на східному фланзі НАТО, на тлі нових попереджень про можливу російську атаку закликав: «ми маємо зберігати спокій, але залишатися пильними».

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Як пише Telegraph, Москва потенційно може вдатися до атаки під чужим прапором. Зокрема, російська сторона могла б звинуватити естонські сили безпеки у вбивстві або пораненні громадян російського походження, використавши це для подальшого загострення ситуації.

Кремль також може застосувати тактику, яку використовував під час окупації Криму 2014 року. Тоді на півострові діяли так звані «зелені чоловічки» — озброєні люди без розпізнавальних знаків, яких спочатку представляли як місцевих жителів, що нібито захищають російськомовне населення. Пізніше було підтверджено, що вони були російськими військовослужбовцями.

Водночас старший науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк зазначив, що потенційна атака на країни Балтії сьогодні могла б не вимагати такої масштабної операції, яку Росія проводила 2014 року.

Країни НАТО посилюють обороноздатність

На тлі зростання побоювань щодо можливої агресії з боку РФ країни НАТО поблизу російського кордону посилюють обороноздатність. Зокрема, цього тижня Польща повідомила про отримання першої партії основних бойових танків Black Panther, вироблених у Південній Кореї. Очікується, що їх розмістять неподалік кордону з Калінінградською областю.

Попри посилення військової готовності країн Альянсу, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: «Зараз публікується багато матеріалів такого роду, які нагнітають страх. Звичайно, це не має нічого спільного з реальністю і не має нічого спільного з намірами Російської Федерації».

До слова, за оцінками аналітиків ISW, візит Реткліффа до Москви на тлі застережень щодо можливої агресії проти Естонії, Латвії чи Литви свідчить про гострішу загрозу, ніж вважалося раніше. Попри відсутність ознак масштабного стягування військ на кордони, подібного до 2021 року, аналітики не виключають обмеженого наземного вторгнення або ударів малими силами, які не потребують тривалої підготовки.

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