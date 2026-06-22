Ультиматум Зеленського Лукашенкові: як відреагували в ЄС

Мають право захищатися: у Єврокомісії прокоментували ультиматум Зеленського / © Associated Press

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Білорусь дійсно допомагає Росії вести війну проти України, тому українці мають право на самооборону.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу.

«Звичайно, Україна має право захищатися», — сказада Гіппер, коментуючи ультиматум Зеленського на адресу режиму Лукашенка.

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За її словами, Білорусь уже неодноразово робила провокаційні дії щодо ЄС. Зокрема, Мінськ використав міграційну кризу для тиску на європейські країни.

Зеленський висунув ультиматум Лукашенку

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові. Він вимагає негайно припинити допомогу Росії в коригуванні ударів по українських містах. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

20 червня Зеленський знову виступив з попередженням до білоруської влади.

Вчора глава держави знову різко звернувся до Лукашенка і заявив, що «вибачення хай він залишить для себе».

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