"Улюблена мова Вашингтона": Кремль відреагував на санкції США проти "Північного потоку-2"

Заходи називають неправильним кроком.
Російська Федерація вважаює нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.
Таку думку вислови речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
За словами Пєскова, у Кремлі негативно ставляться до обмежень Вашингтона. Мовляв, обмежувальні заходи є неправильним кроком на тлі спроб США розвивати діалог із Росією.
"Санкції щодо "Північного потоку" - це подовження цієї санкційної мови, від якої завзято не хоче відмовлятися Вашингтон. Улюблена мова Вашингтона", - зауважив речник Путіна.
Слід зауважити, що США схвалили санкції щодо двох суден та пов'язаної з РФ компанії, які беруть участь у реалізації проєкту РФ. Загалом американський уряд загалом погодив санкції щодо восьми осіб та 17 суден.
Нагадаємо, раніше РФ анонсували нові переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Джо Байденом. Втім, керівник МЗС РФ Сергій Лавров про дату і формат переговорів не повідомив. Мовляв, це наразі узгоджується.
Своєю чергою, в Білому заявили, що інформації про можливу віртуальну зустріч президентів не мають.
Читайте також:
- "Зимова війна": як і коли війська Росії можуть вторгнутися та хто допоможе Україні
- Напад узимку є одним зі сценаріїв РФ: у МЗС відповіли, чи є ймовірність залучення іноземних військ
- Росіяни можуть зайти до України з Криму, сходу та Білорусі: Bloomberg опублікував дані розвідки США