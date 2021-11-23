Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Улюблена мова Вашингтона": Кремль відреагував на санкції США проти "Північного потоку-2"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Улюблена мова Вашингтона": Кремль відреагував на санкції США проти "Північного потоку-2"

Газпром

Заходи називають неправильним кроком.

Російська Федерація вважаює нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.

Таку думку вислови речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі негативно ставляться до обмежень Вашингтона. Мовляв, обмежувальні заходи є неправильним кроком на тлі спроб США розвивати діалог із Росією.

"Санкції щодо "Північного потоку" - це подовження цієї санкційної мови, від якої завзято не хоче відмовлятися Вашингтон. Улюблена мова Вашингтона", - зауважив речник Путіна.

Слід зауважити, що США схвалили санкції щодо двох суден та пов'язаної з РФ компанії, які беруть участь у реалізації проєкту РФ. Загалом американський уряд загалом погодив санкції щодо восьми осіб та 17 суден.

Нагадаємо, раніше РФ анонсували нові переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Джо Байденом. Втім, керівник МЗС РФ Сергій Лавров про дату і формат переговорів не повідомив. Мовляв, це наразі узгоджується. 

Своєю чергою, в Білому заявили, що інформації про можливу віртуальну зустріч президентів не мають. 

Читайте також: 

Як Путін може змусити ЄС запустити "Північний потік-2"?

Як Путін може змусити ЄС запустити "Північний потік-2"?
Наступна публікація