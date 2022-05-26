"Умови воєнного часу, але поки що без війни": Лукашенко створює оперативне командування військ біля України

"Умови воєнного часу, але поки що без війни": Лукашенко створює оперативне командування військ біля України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився 26 травня негайно створити оперативне командування збройних сил країни на українському напрямку.

Лукашенко заявив, що на Білорусь начебто чинитиметься тиск через Польщу, Литву та Латвію, та навіть допустив війну.

Про це самопроголошений президент сказав 26 травня.

"Військовий тиск на нас, ми вже бачимо, буде чинитися через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська північноатлантичного блоку, а також за рахунок підтримки ескалації бойових дій в Україні. На жаль, відкрився новий напрямок, новий фронт і ми не можемо не приділяти цьому увагу", – сказав Лукашенко.

Він також розповів, що міністр оборони Білорусі ще 2021 року запропонував відкрити ще одне оперативне командування на південному фланзі.

"Ну, так, ми тоді розуміли, що щось треба робити, але час так динамічно і швидко підштовхнув нас до того, що нам терміново треба створювати цей оперативний напрямок. Разом з західним, північно-західним буде південне крило. Навіть не створивши його, ми змушені сьогодні швидко, на ходу відпрацьовувати захист наших південних рубежів", – сказав самопроголошений голова держави.

Він також розповів, що відбувається ротація збройних сил, сил спеціальних операцій. Батальйонно-тактичні групи скеровані на південь і "сьогодні прикривають разом з прикордонними військами".

"Ми повинні проводити цю ротацію, це моя жорстка вимога, і на цьому обкатувати наших військових. Це умови воєнного часу, але поки що без війни. Я відчуваю і інформацію отримую, що хлопці поводяться там достойно. Ну, і нам планування треба відпрацьовувати у цих умовах, якщо, не дай Боже, війна – як ми діятимемо", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Лукашенко намагатиметься не вступити у війну Росії проти України. Проте допомогти РФ військовою технікою та зброєю він може.

Жданов: Україна може обстрілювати Білорусь через її допомогу Росії у війні

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