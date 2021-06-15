Умови вступу України до НАТО і небезпека COVID-штаму з Індії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Кулеба заявив, що головною перепоною для надання Україні Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ) є небажання деяких країн надсилати відповідний сигнал Російській Федерації. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден заявив, що Україна "повинна очиститися від корупції" та виконати інші критерії, щоб отримати ПДЧ в НАТО. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден назвав свого російського колегу Володимира Путіна "гідним супротивником". Читати далі –>
- В американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини в одному з супермаркетів в Атланті загинула касирка, яка посперечалася з покупцем щодо носіння захисної маски. Читати далі –>
- Вперше виявлений в Індії штам COVID-19 "Delta" зафіксували вже в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим в усьому світі. Читати далі –>