Умови для закінчення війни в Україні: Мерц назвав п’ять основних цілей переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав п’ять ключових цілей переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це йшлося під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 15 грудня.

«Вперше від початку повномасштабної війни перемирʼя стає мислимим», — також сказав Мерц.

Він окреслив п’ять основних цілей, яких, за його словами, необхідно досягти під час переговорів щодо завершення війни в Україні.

Першою ціллю він назвав встановлення миру, який забезпечить збереження суверенітету України. Другим пунктом Мерц наголосив на необхідності того, щоб мир був підкріплений суттєвими безпековими гарантіями з боку США та країн Європи. Третьою умовою, за словами політика, має стати спільне розроблення умов миру за участі всіх сторін, зокрема США та європейських партнерів. Окремо Мерц підкреслив, що досягнуті домовленості не повинні послаблювати єдність і силу НАТО та Європейського Союзу. П’ятою ціллю він назвав збереження європейської перспективи України, а також створення умов для її післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився про конфіскацію заморожених активів РФ та використання їх як забезпечення для надання Україні репараційного кредиту, що має стати чітким сигналом для Москви про необхідність припинення агресії.