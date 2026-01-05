Умови закінчення війни та гарантії безпеки для України: Мерц заявив про критичну загрозу

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Україна входить у четверту зиму війни в умовах критичної загрози для енергосистеми. Він звинуватив Кремль у скоєнні воєнних злочинів та закликав до надання Києву реальних гарантій безпеки.

Про це йдеться у листі канцлера Фрідріха Мерца до правлячих парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН, копія якого опинилася у розпорядженні інформаційного агентства Reuters, передає zdfheute.

Україна перебуває «на межі гуманітарної енергетичної кризи», заявив він.

Реклама

За словами голови німецького уряду, російський очільник Володимир Путін не демонструє жодних намірів щодо припинення вогню. Навпаки, саме зараз він віддав накази на здійснення найсерйозніших від початку повномасштабного вторгнення атак на цивільну інфраструктуру України. З огляду на це Мерц прямо звинувачує російське керівництво у скоєнні воєнних злочинів.

Канцлер підкреслив, що метою цих ударів є дестабілізація життя цивільного населення взимку, що створює передумови для масштабної гуманітарної катастрофи.

Водночас німецький канцлер зазначив, що офіційний Берлін прагне закінчення війни, проте наголосив на чітких умовах. На його думку, сталий мир можливий лише за умови, якщо цього разу Україна отримає «справжні гарантії безпеки» з боку Сполучених Штатів та Європи. Без таких запобіжників будь-яке припинення вогню не буде надійним.

Раніше стало відомо, що в Німеччині обговорюють можливість участі бундесверу в підкріпленні потенційної мирної угоди.

Реклама

Тим часом дипломатичні джерела у Брюсселі повідомили, що Європа готова відправити війська до України. Загальна кількість може сягати 15 тис. осіб.

Зокрема, Франція та Велика Британія готові брати участь у спостереженні за припиненням вогню навіть без мандату ООН чи ЄС — достатньо запрошення від України, передають ЗМІ з посиланням на джерела.