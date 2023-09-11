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Умєров провів першу телефонну розмову з Ллойдом Остіном: про що спілкувалися міністри

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Умєров провів першу телефонну розмову з Ллойдом Остіном: про що спілкувалися міністри

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: УНІАН

Два міністр обговорили порядок денний засідання контактної групи з питань оборони України.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову зі своїм колегою з США Ллойдом Остіном.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони США.

Як зазначається, глава Пентагону привітав Умєрова із призначенням на посаду та підтвердив незмінну підтримку України з боку США.

Ллойд Остін також надав оновлену інформацію про діяльність США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з Умеровим щодо пріоритетів, пов'язаних із задоволенням невідкладних потреб України на полі бою, а також потреб у потенціалі на довгострокову перспективу.

Крім того, два міністр обговорили порядок денний засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі "Рамштайн".

Нагадаємо, що Умєров анонсував створення ще однієї посади в ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
491
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